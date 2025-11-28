¡Bienvenido, diciembre! Medellín encendió su alumbrado navideño con 8 millones de luces

Medellín le da la bienvenida a diciembre con el encendido de los alumbrados navideños. El acto de apertura se realizó en Parques del Río a las 6:40 p. m., donde miles de personas se reunieron para presenciar el encendido de las más de 25.000 figuras decorativas que rinden homenaje a los 350 años de la ciudad y a los 70 años de EPM. El espectáculo navideño inició con una presentación musical de la corporación Canto Alegre, en el que estuvieron presentes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, e incluso Carlos Villagrán, actor mexicano, reconocido por su personaje de Kiko en el Chavo del 8.



En el acto estuvieron presentes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, y Carlos Villagrán, actor mexicano. FOTO: Cortesía EPM

Los alumbrados estarán distribuidos en 61 puntos de Medellín, incluyendo el corredor del río, las 16 comunas que conforman el Distrito y los cinco corregimientos. En total, fueron instalados ocho millones de luces LED y 600 kilómetros de manguera luminosa, elaboradas por más de 400 artesanos, entre ellos 150 madres cabeza de familia. Los alumbrados estarán encendidos durante 46 días en lugares céntricos como el Paseo del Río y sitios representativos como la Plaza Botero. Este año, los alumbrados brindarán experiencias inmersivas, las figuras tejidas y decoradas a mano por las artesanas estarán acompañadas de videos, audio, olores e imágenes. “También vamos a tener espacios de homenaje y reconocimiento a los integrantes de la Fuerza Pública. Este es un regalo para la gente”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Entre los atractivos más llamativos se encuentra el domo navideño, ubicado en la Plaza de la Niebla, en Parques del Río, una estructura de 360° en la que se puede vivir una experiencia multimedia e inmersiva. Este espectáculo tendrá funciones de 15 minutos, cada hora, entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m. Según EPM, al domo pueden ingresar hasta 500 personas de manera simultánea. También está el Castillo Escudo Medellín, una estructura monumental inspira en el escudo heráldico de la ciudad. Al ingresar, los visitantes pueden vivir “La herencia del Valle”, una experiencia multisensorial que narra la historia de Medellín a lo largo de sus 350 años, a través de hitos, símbolos y personajes.



Una de las figuras más esperadas en el encendido fue el tradicional Carriel paisa, una figura de 11 metros de alto, tejida por las artesanas madres cabeza de familia. Finalmente, los asistentes disfrutaron del encendido de la Fuente Cibernética de la Vida, un espectáculo de agua y luz ubicado junto al edificio de EPM. Una de las sorpresas más esperadas de la noche fue el árbol navideño de 25 metros, decorado con orquídeas y ambientado con imágenes proyectadas.

EPM también invitó a la comunidad a realizar la ruta de la luz por el centro de Medellín, con el tradicional recorrido que inicia en el Parque de Bolívar, cuna de los alumbrados, que está decorado con una iluminación aérea alusiva a la noche de las velitas.

Adicionalmente, en el cruce de la avenida Oriental con La Playa hay una figura monumental de 24 metros de alto que honra las tradiciones navideñas en los barrios de la ciudad. La avenida La Playa, entre el teatro Pablo Tobón Uribe y Junín, también está decorada en alusión a los 350 años de Medellín. Este diciembre, se tendrá un recorrido de nueve pasacalles, de 3.50 metros de alto por 11.67 metros de anchos, decorados con detalles relacionados con festividades como la Feria de las Flores. Los visitantes también podrán gozar de la decoración navideña que estará desplegada en 43 parques de la ciudad. Los ciudadanos podrán disfrutar de los alumbrados hasta el 12 de enero de 2026, entre las 6:00 p. m. y la medianoche.

