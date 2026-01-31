Medellín se consolida como capital de las cirugías plásticas: más de 23.000 pacientes dejaron $45.479 millones en la ciudad

Medellín ha dejado de ser un destino emergente para convertirse en el puerto principal del turismo y las cirugías estéticas en América Latina. La combinación de rigor clínico, infraestructura de vanguardia y una eficiencia de costos contundente ha volcado la mirada del mercado internacional hacia la capital antioqueña. Le puede interesar: Video | Locura por la llegada de Messi a Medellín: el argentino y su equipo llegaron al hotel en un Bolivariano Durante el año 2024, la ciudad recibió a 23.323 pacientes extranjeros en sus centros hospitalarios; de ellos, el 10% aterrizó con el objetivo exclusivo de someterse a cirugías plásticas, inyectando más de $6.771 millones a la economía local, según el Cluster Medellín Health City de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Medellín ofrece una ventaja competitiva, ya que los procedimientos quirúrgicos pueden ser entre un 30 % y un 40 % más económicos. FOTO: Archivo El Colombiano

El perfil del paciente que elige la ciudad es diverso. Los colombianos residentes en el exterior encabezan la lista con 2.953 visitas, seguidos de cerca por ciudadanos del Caribe (2.599), holandeses (1.226) y panameños (755). Este fenómeno ha forzado una profesionalización logística sin precedentes. Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic, explicó que la creciente llegada de pacientes internacionales ha impulsado el desarrollo de servicios diseñados específicamente para atender a personas que viajan desde el exterior y desde otras ciudades de Colombia. De esta manera, integran un paquete especial que cuenta desde la recogida en el aeropuerto (José María Córdova de Rionegro) y el hospedaje, hasta el cirujano, el tratamiento clínico y todo el acompañamiento antes y después de la intervención.

Beatriz Hincapié, CEO de Mentoring Medic. FOTO: Tomada de redes sociales de Beatriz Hincapié

Estándares de seguridad y talento humano: competitividad de mercado

La reputación de la ciudad no solo descansa en sus precios, sino en la especialización de todo su personal médico profesional. La oferta médica se apoya en una red de clínicas privadas que operan bajo rigurosos protocolos internacionales. “Medellín cuenta con cirujanos plásticos altamente calificados, muchos de ellos con formación internacional, amplia experiencia clínica y un enfoque cada vez más valorado por los pacientes extranjeros: resultados naturales y procedimientos seguros”, afirmó Hincapié. En términos financieros, la capital de Antioquia ofrece una ventaja competitiva difícil de ignorar por el mercado norteamericano.

Más de 23.000 pacientes extranjeros han llegado por servicios de este tipo a la ciudad de Medellín. FOTO: Archivo El Colombiano

Los procedimientos quirúrgicos en Medellín pueden costar entre un 30% y un 40% menos que en Estados Unidos, incluso cuando se adquieren paquetes “todo incluido”. “A esto se suma una infraestructura clínica moderna, con clínicas privadas que operan bajo estándares internacionales, tecnología actualizada y protocolos estrictos de seguridad del paciente. El ecosistema médico en expansión ha permitido integrar especialidades, servicios de apoyo y atención postoperatoria en un mismo circuito”, detalló la CEO. Y es que, al compararse con otros polos regionales como México o Brasil, la ciudad destaca por una relación costo-experiencia superior, menores tiempos de espera y, para el público hispanohablante, la eliminación de la barrera idiomática.

Un modelo de acompañamiento integral: factores externos y derrama económica

La incertidumbre de someterse a una intervención lejos del país de origen ha dado paso a modelos de gestión total del paciente, por lo que actualmente la ciudad “compite” con otros destinos a nivel mundial que también cuentan con una buena referencia para estos procedimientos. “Hoy Medellín compite con destinos médicos de talla mundial, y eso exige una experiencia completa. En Mentoring Medic entendimos que operarse lejos de casa puede generar incertidumbre, por eso desarrollamos un modelo integral que acompaña al paciente en cada etapa del proceso”, sostuvo. El éxito del sector se ve potenciado por las condiciones geográficas y de conectividad de la ciudad. Un clima estable con temperaturas entre los 20 y 25 grados centígrados favorece los procesos de recuperación, sumado a una red de vuelos directos que facilita el tránsito internacional.

Tanto hombres como mujeres vienen a realizarse cirugías estéticas. FOTO: Getty y SSTOCK