Alerta en Sabaneta por casos de perros envenenados; comunidad pide encontrar al responsable

Habitantes del municipio de Sabaneta denunciaron la muerte de varios perros que, al parecer, habrían sido envenenados en espacios públicos del municipio, un hecho que ha causado indignación entre vecinos y defensores de animales.
Según videos difundidos en redes sociales, al menos tres perros murieron en estas circunstancias. Los animales respondían a los nombres de Abril, Abby y Nutella, y sus dueños aseguran que todo apunta a que alguien los habría envenenado en zonas donde las mascotas suelen pasear.