La extorsión en Medellín no da tregua: van 405 casos registrados en 2025

Una mujer le estaba siendo infiel a su compañero sentimental, pero esta situación se le volvió todo un calvario. Pero no fue porque su amante exigiera formalizar la relación, sino que terceras personas se enteraron y comenzaron a pedirle plata a cambio de no contarle nada a su pareja. Este fue uno de los 405 casos de extorsión registrados este año en Medellín.
La situación para la mujer afectada comenzó el pasado 24 de julio, cuando, mediante un mensaje en una red social le dijeron que tenían información sobre la relación extramatrimonial y que a cambio de no divulgarla debía pagar $7 millones. Tras las presiones, la mujer supuestamente había aceptado.