Así fue el autogol de Richard Ríos en la derrota de Benfica en la Champions

Richard Ríos vivió este martes su momento más difícil desde que arribó a Europa para representar al Benfica de Portugal.
En cuestión de segundos, el centrocampista antioqueño, habitual convocado y titular en la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, pasó de los elogios a las críticas.
Su equipo, como visitante en Stamford Bridge, perdió 1-0 debido a un autogol suyo ante el Chelsea en duelo correspondiente a la segunda jornada de la liguilla de la Champions League, un partido especial para el nuevo técnico de los portugueses, José Mourinho, que regresó a dicho escenario.