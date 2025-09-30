Caso Diego Cadena: lo que sigue tras condena en primera instancia a 7 años de prisión domiciliaria

Diego Cadena, el controvertido abogado que alguna vez fue pieza clave en la defensa del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a siete años de pena domiciliaria en primera instancia.
El tulueño nunca se dejó ver en los estrados durante el juicio en su contra. A diferencia de su antiguo jefe, quien por el mismo escándalo judicial acudió en repetidas ocasiones a los despachos de Paloquemao, Cadena prefirió esconderse tras la virtualidad, encendiendo la cámara solo cuando era estrictamente necesario. El desenlace, sin embargo, lo alcanzó de lleno: un juez de Bogotá lo condenó a siete años por soborno a testigos en actuación penal.
