¡No hay derecho! Rescatan a dos niños que permanecían atados y encerrados en una vivienda de Medellín

Dos menores de edad que permanecían amarrados y en condiciones de abandono en una vivienda de un barrio periférico de Medellín fueron rescatados por las autoridades este sábado, 8 de noviembre.
La noticia fue dada por el alcalde Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X, en la cual también publicó las imágenes de la operación en la que integrantes de la Policía de Infancia y Adolescencia, sacaban a los menores de edad por la parte superior de unas paredes, al parecer de la casa donde estaban solos. “Esto es inaudito e inaceptable”, exclamó el mandatario local.
Los dos menores de edad de sexo masculino y femenino, tienen 11 y 12 años de edad, según dijo Gutiérrez, quien añadió que “no hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel”.