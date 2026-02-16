El exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio, continuará libre en caso sobre contratos del Área y bomberos

Al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, lo dejaron en libertad en medio del proceso por los presuntos casos de corrupción en seis contratos entre la autoridad metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El veredicto del Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías se dio luego de seis audiencias que se realizaron en relación con este proceso judicial, uno de los más grandes en contra de la administración de Daniel Quintero.
En el mismo sentido, el juez determinó que las exsubdirectoras ambientales del AMVA Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla también continuarán afrontando el proceso en libertad, aunque no podrán salir del país y presentarse frecuentemente ante las autoridades.