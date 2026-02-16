David Trezeguet, campeón mundial con Francia habló de Colombia, Nestor Lorenzo y Luis Díaz con miras al Mundial 2026

El francés David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998, estuvo en Bogotá, en la exhibición del trofeo de la Copa Mundo, que recorre los países clasificados al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. En su paso por Colombia el ex-delantero además de traer la Copa Mundo, habló sobre la Selección y el papel de Néstor Lorenzo, el entrenador que clasificó a la Tricolor a su sexta cita mundial, tras lo vivido en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

Este es el trofeo de la Copa Mundo que está haciendo su recorrido por los países clasificados a la próxima cita de México, Canadá y Estados Unidos. FOTO COLPRENSA

Sobre las expectativas que tiene con Colombia en la cita mundial, Trezeguet mencionó que “hemos visto que a niveles Copa del Mundo no existen las sorpresas; los países que han ganado son equipos consolidados, proyectos, y creo que esta es la dirección que debe abordar Colombia”. De igual manera puntualizó que Colombia cuenta con talento, capacidad y estrategia, pero debe mejorar en la mentalidad de sus jugadores para que puedan llegar lejos. “Colombia tiene jugadores muy competitivos, en equipos muy importantes y esto hace parte del crecimiento de un jugador para obtener títulos”, enfatizó el francés.