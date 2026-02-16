Boca Juniors tienta a Néstor Lorenzo, ¿el Mundial será su último baile con Colombia?

La Selección Colombia vive semanas decisivas en la antesala de la gran cita orbital de 2026. Mientras el cuerpo técnico ajusta los últimos detalles tácticos y físicos para afrontar el reto más importante del ciclo, una noticia llegada desde Argentina ha sacudido el panorama: el nombre de Néstor Lorenzo comienza a sonar con fuerza en la órbita de Boca Juniors, uno de los gigantes del continente. Antes de poner la mirada definitivamente en la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el combinado nacional tendrá dos exigentes pruebas internacionales en territorio estadounidense. Colombia enfrentará a Croacia y Francia en amistosos que servirán para medir el nivel competitivo del plantel. Estos compromisos no solo permitirán afinar automatismos tácticos, sino también evaluar variantes en zonas clave del campo.

En la cita orbital, la Tricolor integrará un grupo exigente y diverso. Colombia deberá medirse ante Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo. Uzbekistán, un equipo disciplinado y físicamente fuerte;. Portugal, potencia europea con talento individual y experiencia en grandes torneos. Y un eventual rival proveniente del repechaje con características físicas y estilos variados, según el clasificado. El cuerpo técnico trabaja con la premisa de no subestimar a ningún adversario, consciente de que los detalles marcan la diferencia en torneos cortos.

Desde Argentina surgió una versión que podría cambiar el rumbo de Lorenzo tras el Mundial. Según reveló el periodista Roberto Leto en DSports, el entrenador argentino es el gran anhelo de la dirigencia de Boca Juniors. “El técnico que le encanta a Riquelme para que dirija a Boca en algún momento y, si es posible, después del Mundial, es un técnico argentino que va a dirigir en el Mundial, por eso no lo puede traer ahora. Jugó en Boca. El técnico que le encanta es Néstor Lorenzo”, aseguró Leto. El vínculo emocional de Lorenzo con el club xeneize añade un componente sentimental a la posible negociación. Sin embargo, cualquier movimiento dependerá del calendario y de las decisiones posteriores a la Copa del Mundo. Actualmente, la plantilla de Boca está bajo la dirección de Claudio Úbeda, quien fue ratificado para el inicio de 2026 tras una campaña positiva que dejó al equipo clasificado a la fase de grupos de Libertadores. Este logro representó un alivio para la institución luego del duro golpe sufrido en 2025, cuando el club quedó eliminado en la fase 2 previa como local ante Alianza Lima. La clasificación directa a la fase de grupos renovó la confianza en el proyecto deportivo, aunque el nombre de Lorenzo aparece como una alternativa de peso para el mediano plazo.