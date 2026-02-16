El 92% de trabajadores en Colombia ya usa IA, pero ¿cuál es el impacto real en las empresas?

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta cotidiana. De acuerdo con el estudio EY Work Reimagined, el 92% de los trabajadores encuestados en Colombia utiliza herramientas de IA en su trabajo y el 34% lo hace diariamente. No obstante, su uso se concentra principalmente en tareas operativas como búsqueda de información (55%), redacción de correos electrónicos (30%) y resumen de documentos (28%). Es decir, la adopción es masiva, pero aún limitada en términos de transformación estructural.



La brecha entre el uso individual y la estrategia empresarial

A nivel global, mientras 9 de cada 10 colaboradores usan IA, solo el 28% de las organizaciones ha logrado un impacto transformador en el negocio. Esto evidencia una brecha entre la intención estratégica y la ejecución organizacional. “La conversación sobre inteligencia artificial ya no es tecnológica, es estratégica. Las organizaciones que realmente avanzan son aquellas que logran traducir la IA en mejores decisiones y mayor claridad para sus equipos. El reto está en integrar tecnología, procesos y personas de manera coherente para generar impacto sostenido en el negocio”, afirmó Juan Taboada, socio líder de Consultoría de EY Colombia.

Las cinco tensiones que redefinen el trabajo con inteligencia artificial

El estudio identificó cinco tensiones clave que enfrentan las organizaciones al intentar convertir la IA en una ventaja competitiva. Si no se gestionan adecuadamente, estas pueden contrarrestar las ganancias en productividad.

1° Productividad vs. fatiga laboral

En Colombia, los trabajadores reportan un ahorro promedio de 8 horas semanales gracias al uso de IA. Sin embargo, el 58% señala que su carga laboral ha aumentado en el último año, en un contexto de adopción generalizada de estas herramientas, aunque no necesariamente como consecuencia directa de ellas. El desafío radica en decidir deliberadamente dónde se reinvierte el tiempo ahorrado. La IA amplía la capacidad productiva, pero también redefine expectativas, tiempos de respuesta y estándares de desempeño. Sin un rediseño claro de funciones y una comunicación efectiva, el tiempo ganado puede traducirse en mayor presión. Por ello, el rediseño de roles debe ser parte integral de la estrategia de implementación y no una decisión tardía.



2° Aprendizaje acelerado vs. retención del talento

Los líderes enfrentan un dilema: invertir poco en formación y no desarrollar capacidades en IA, o invertir significativamente sabiendo que eso puede aumentar la rotación. Más de 81 horas de capacitación en IA se asocian con excelencia en su adopción. No obstante, los empleados que reciben este nivel de formación son 55% más propensos a renunciar. El reto no es solo formar talento, sino retenerlo en un mercado donde las habilidades en IA incrementan la movilidad laboral. Las organizaciones deben adaptarse a nuevas expectativas: acceso a tecnología de punta, flexibilidad en el trabajo y oportunidades de desarrollo continuo, más allá de incrementos salariales tradicionales.

3° Innovación vs. ansiedad laboral

Aunque las empresas buscan acelerar la innovación, el 37% de los empleados teme perder su empleo debido a la IA. Esta percepción introduce tensiones culturales dentro de las organizaciones.

La transformación tecnológica puede generar oportunidades de eficiencia y crecimiento, pero también percepciones de reemplazo y vulnerabilidad. Por ello, se requiere comunicación clara y liderazgo comprometido para gestionar el estrés asociado al cambio: aumento de carga laboral, temores sobre seguridad laboral y ansiedad por la obsolescencia. Mantener la confianza interna se convierte en un factor crítico para sostener la transformación.

4° El desafío de la “IA en la sombra”

El fenómeno del “shadow AI” también gana terreno. En Colombia, el 82% de los empleados encuestados afirmó usar de forma usual u ocasional herramientas de IA de uso personal para apoyar su trabajo. Ignorar esta práctica puede generar riesgos en seguridad, gobernanza y cumplimiento normativo. Sin embargo, prohibirla puede frenar la innovación.

La recomendación es institucionalizar y gobernar el uso de IA mediante esquemas de experimentación controlada, incentivando su adopción bajo marcos claros de responsabilidad.

5° Escalar la IA sin perder gobernanza

A nivel global, el estudio advierte que no gestionar adecuadamente las tensiones entre talento y tecnología podría traducirse en una caída de hasta 40% en la productividad esperada de las inversiones en IA. La presión por escalar rápidamente puede llevar a implementaciones fragmentadas, uso no estandarizado de herramientas y ausencia de marcos claros de control. En este contexto, la gobernanza no es un freno, sino el habilitador que permite escalar con coherencia estratégica y maximizar el retorno de la inversión.



Liderazgo y rediseño organizacional: la clave para capturar valor

En Colombia, la IA ya forma parte del trabajo cotidiano, pero todavía no está integrada plenamente en el modelo organizacional. La capacidad para rediseñar cómo se trabaja, cómo se toman decisiones y cómo se mide el desempeño avanza más lentamente que la adopción tecnológica.

“Ya no hablamos del futuro del trabajo sino de la estructura organizacional que necesitamos para capturar el valor de la IA y lograr verdaderas transformaciones sostenibles en el negocio. Hoy no se trata solo de adoptar rápidamente la tecnología, sino de decidir qué tipo de organizaciones queremos construir. Y para esto se requiere un nuevo liderazgo. Las empresas que ganen serán las que logren una combinación efectiva entre talento, liderazgo e IA”, concluyó Ximena Zuluaga, presidenta y Country Managing Partner de EY Colombia. Para las compañías en Colombia, el desafío ya no es implementar inteligencia artificial, sino liderarla. Esto implica gestionar las nuevas tensiones del trabajo, construir confianza interna y rediseñar la organización para capturar valor sostenible. La adopción masiva demuestra que la tecnología ya está presente. La diferencia competitiva dependerá ahora de la capacidad de las empresas para convertir esa presencia en impacto estratégico real.

