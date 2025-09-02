Vendetta en La Terraza incrementa homicidios en 90% en 4 comunas de Medellín: ¿qué pasó?

Un tiroteo dentro de una licorera de la zona rosa de Aranjuez, que acabó con la vida de Andrés Fernando Torres Rodríguez, alias Torres, habría sido el “florero de Llorente” dentro del conflicto interno de la banda La Terraza, más exactamente dentro de una de sus facciones: Los del Alto. Según investigadores, esto habría llevado a que aumentaran los homicidios en todo el nororiente de Medellín en un 90% este año.
De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), en las cuatro comunas que conforman esta parte de la ciudad se han contabilizado 57 asesinatos este año, mientras que para 2024 iban 30. Las comunas 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez) son las que tienen incrementos por encima del 100%.