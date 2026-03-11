Tumban recusación que buscaba frenar juicio contra exfuncionarios de Daniel Quintero

Sin embargo, otro juzgado que revisó la controversia desestimó esos argumentos y ordenó continuar con el proceso, en una decisión proferida el pasado martes 10 de marzo.

Alegando que el trámite de un principio de oportunidad habría sido supuestamente irregular, los defensores habían sostenido que una jueza que lleva por ahora el caso habría incurrido en una supuesta anomalía.

Una recusación con la que los abogados defensores de varios exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero buscan frenar un proceso por corrupción en su contra se quedó sin piso.

La polémica se remonta al pasado 27 de febrero, fecha en la que se realizó una audiencia de práctica de prueba anticipada dentro del proceso en contra del exgerente de Metroparques, Jorge Liévano, y otros exfuncionarios señalados de urdir un entramado corrupto para desangrar las arcas del Distrito de Medellín y beneficiar a particulares en el gobierno pasado.

En dicho proceso, la jueza comunicó a las partes haberle dado trámite a un principio de oportunidad; es decir, avalar que uno de los implicados colaborara con la justicia y aportara información al caso.

Siga leyendo: Caso Área Metropolitana: exdirector quinterista se lavó la manos: “Tenía una confianza legítima en sus subdirectores”

En un proceso liderado por la Fiscalía, la persona implicada había obtenido a cambio un año de suspensión de la acción penal.

En medio de ese trámite, los defensores interpusieron una solicitud e indicaron que la jueza estaría impedida para seguir adelante con el caso.

Según se lee en el documento judicial, los defensores argumentaron que la jueza habría cometido una irregularidad al haber avalado ese principio de oportunidad, asegurando que en dicho trámite habría accedido a material probatorio sensible que la comprometería.

“La bancada de la defensa sustentaron la recusación en contra de la juez 38 penal municipal, con fundamento en las causales 6 y 13 del artículo 56 de la ley 906 de 2004, argumentando que ese despacho desde la audiencia de solicitud de principio de oportunidad tuvo acceso a los elementos materiales probatorios, adoptó una decisión dentro del presente asunto y, además, fungió como juez de control de garantías”, se lee.

En el auto también aparece que la jueza del caso, si bien no estaba de acuerdo con que se hubiera actuado de forma irregular, remitió la situación a otro juzgado para que se dirimiera el tema.

Fue así como el caso llegó a las manos del Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, que consideró que el hecho de que la jueza le hubiera dado trámite a ese principio de oportunidad no implicaba que estuviera tomando una acción de fondo, ni poniendo en riesgo las garantías del proceso.

Según consideró ese despacho, dado que la jueza no fungirá como juez de conocimiento para dirimir el juicio, no estaría comprometiendo la imparcialidad del proceso.

“En razón de lo anterior, el Despacho ha de indicar que no se encuentran configuradas las causales de recusación contempladas en los numerales 6 y 13 del artículo 56 del código de procedimiento penal y, por lo tanto, se declara infundada la recusación promovida en contra de la Juez 38 Penal Municipal de Medellín, para presidir la diligencia de práctica de prueba anticipada”, quedó plasmado en las consideraciones.