Tumban recusación que buscaba frenar juicio contra exfuncionarios de Daniel Quintero

Una recusación con la que los abogados defensores de varios exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero buscan frenar un proceso por corrupción en su contra se quedó sin piso.
Alegando que el trámite de un principio de oportunidad habría sido supuestamente irregular, los defensores habían sostenido que una jueza que lleva por ahora el caso habría incurrido en una supuesta anomalía.
Sin embargo, otro juzgado que revisó la controversia desestimó esos argumentos y ordenó continuar con el proceso, en una decisión proferida el pasado martes 10 de marzo.