Antioquia exportó productos a 160 países y vendió US$10.786 millones

Con más de 2.000 empresas exportadoras y 160 países de destino, la dinámica del comercio internacional del departamento de Antioquia observó un crecimiento de 21,8% en 2025, impulsado no solo por el oro, sino también por productos agroindustriales. Así lo destacó la Cámara de Comercio de Medellín al presentar el balance de la economía paisa el año anterior, periodo en el que las ventas externas y el turismo fueron pilares claves del Producto Interno Bruto departamental, que creció 3%, superior al 2,6% reportado para el total nacional.

Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín, y Fredy Pulgarín, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Competitividad de la entidad, precisaron que las exportaciones continuaron creciendo, especialmente en rubros tradicionales como oro y café, productos que mantuvieron el liderazgo en su aporte porcentual al crecimiento de las ventas externas. De los US$10.786 millones exportados desde Antioquia el año anterior, el oro representó el 42,2%, sumando US$4.554 millones. Por su parte, las ventas al extranjero de café totalizaron US$1.069 millones, es decir el 9,9%. “Las coyunturas de precio y dinámicas geopolíticas favorecieron los mercados tradicionales de exportación del departamento: oro y café”, comentó Pulgarín.

Los principales destinos

Adicionalmente, se indicó que las exportaciones a los principales tres socios comerciales crecieron en valor y en volumen. Así, los despachos a Estados Unidos que representan el 27,8% llegaron a US$2.998 millones, con un aumento de 9,6% en valor y 9,9% en volumen frente a 2024.

Los negocios con Canadá (US$935 millones) y Emiratos Árabes Unidos (US$801 millones) estuvieron impulsados por la coyuntura internacional de las cotizaciones del oro. En ese sentido, el Boletín Económico Regional (BER) del Banco de la República detalló que el oro continuó como el principal producto exportado por Antioquia y tuvo un aumento anual favorecido por la cotización internacional récord. “La incertidumbre económica global impulsó el precio del metal usado como activo refugio, en especial por la demanda de fondos cotizados (ETFs) respaldados por el oro. Este incremento en el precio compensó la caída en el volumen exportado por el departamento, destacando los mayores envíos en valor a Canadá y Estados Unidos que compensaron las caídas hacia Emiratos Árabes, Hong Kong e India”, se lee en el BER.

Cuellos de botella

Pese a las cifras favorables del comercio exterior, la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín alertó de algunos aspectos que requieren soluciones urgentes, para no afectar la competitividad de ese intercambio.

Para Vélez, hay dos frentes que se deben atender, el primero de ellos el regulatorio. “Las licencias, no solo son costosas en términos de inversión, sino además en tiempo y no son solamente las licencias de Colombia, sino que cada vez más los países compradores están exigiendo más certificaciones. Por ejemplo, la trazabilidad de que en determinado proceso no intervinieron niños, por poner un solo ejemplo, o la trazabilidad de que en los procesos se usó en todo momento mano de obra formal”. Y es que para la directiva cada vez hay más requisitos que no son solo de calidad, sino también requisitos de trazabilidad en el cumplimiento de todos los derechos, lo que hace que exportar cada vez sea más difícil. “Y hablando de competitividad, pues seguimos estando muy lejos de los puertos. El atraso en la vía del Pacífico, entiéndase, por el tema de la Sinifaná en el que el concesionario ha querido solucionar el problema y ha habido muchas dificultades durante estos 4 años para hacer el acuerdo con la ANI, y el atraso en el Túnel del Toyo, que tuvo que ser la Gobernación de Antioquia la que puso los recursos, afectan mucho la competitividad de Antioquia, no solamente para exportar, sino también para importar”, continuó.

El motor turístico

El reporte de la Cámara de Comercio también resalta que Antioquia concentró el 26,6% de los turistas extranjeros que llegaron a Colombia en 2025, con un impacto directo en empleo y en actividades económicas relacionadas como transporte, alojamiento y restaurantes.