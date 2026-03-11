Se logró con diálogo: comunidad y Alcaldía inauguraron ciclorruta que afectó al Centro Cultural de Moravia

Tras un proceso de diálogo que duró más de un año, este miércoles la Alcaldía de Medellín entregó una nueva intervención de urbanismo en los alrededores del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia a raíz de un conflicto que se abrió entre la comunidad y los constructores de las obras de ampliación de Carabobo Norte.
Emiro Valdés López, gerente de la EDU, señaló que los trabajos concluyeron gracias a una concertación con las comunidades, que permitió no solamente entregar esa obra, sino enmendar lo ocurrido en 2024.
“A Medellín lo sacamos adelante entre todos y como dice nuestro alcalde, nunca pasando por encima de la gente. Luego de un proceso de concertación y diálogo social con las comunidades, con los vecinos, con la mesa de incidencia de Moravia, hemos concluido las actividades de intervención física de mejoramiento del espacio público aledaño al centro de desarrollo cultural de Moravia, un centro de desarrollo cultural de altísimo valor arquitectónico y de gran relevancia social para el norte de la ciudad”, expresó el funcionario público.