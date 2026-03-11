Criminales estarían reclutando mercenarios colombianos que vienen de la guerra en Ucrania para usar drones con fines terroristas

La confrontación armada entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, por el control de rutas de narcotráfico en el territorio del Magdalena, ha escalado con el uso de drones tecnificados y robustos con alta capacidad de carga. Los enfrentamientos, que se han mantenido durante esta semana, han dejado un indígena muerto y 12 más heridos, incluidos niños. Así lo dio a conocer este miércoles la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, quien indicó que los choques armados entre estas estructuras se han prolongado por más de dos semanas en esa región. Le puede interesar: Capturaron al segundo hermano del terrorista “Iván Mordisco” en menos de 72 horas Según explicó, la confrontación ha impactado directamente a la comunidad indígena arhuaca de Cerancua, situación que llevó a la Gobernación a convocar consejos de seguridad extraordinarios y a activar un comité de justicia transicional para evaluar las afectaciones en el territorio. En medio de los enfrentamientos, el uso de drones por parte de los grupos armados ha llamado la atención de las autoridades, debido a su capacidad tecnológica y de carga.

Los ataques con drones equipados con explosivos se han convertido en una amenaza constante y creciente para las fuerzas de seguridad en Colombia.

En cuanto a la Fuerza Pública, desde 2024 se han registrado 449 atentados de este tipo que han dejado un saldo de 435 heridos y 53 uniformados muertos, afectando al Ejército, la Policía, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial.

La guerra en Ucrania y su conexión con drones en Colombia

En diálogo con EL COLOMBIANO, el historiador y analista del sector defensa, Santiago Rivas, advirtió que la participación de combatientes colombianos en la guerra de Ucrania podría estar influyendo en la expansión del uso de drones en el conflicto armado colombiano. Lea también: Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos Según explicó, muchos de los mercenarios que combaten actualmente en ese país europeo son colombianos. Aunque una parte importante corresponde a exmilitares, también habría combatientes provenientes de grupos guerrilleros o estructuras vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con lo que le comentaron durante una visita que realizó a Ucrania en diciembre pasado, algunos de ellos estarían siendo enviados al extranjero con el objetivo de adquirir experiencia en el campo de batalla y regresar a Colombia con ese conocimiento para hacer parte de filas de grupos armados ilegales, como el ELN, disidencias de Farc y Clan del Golfo. Rivas señaló que, aunque no se trata de un entrenamiento formal, pues, al alistarse como soldados, participan directamente en combates, lo que les permite aprender sobre el uso de drones y sistemas antidrones en condiciones reales de guerra. Amplíe la noticia: Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango En el frente ucraniano, explicó, gran parte de las operaciones se desarrollan con drones, incluidos los de tipo FPV guiados por radio o incluso por fibra óptica, lo que les da una experiencia práctica muy valiosa. El analista agregó que en ese escenario también han aprendido a neutralizar estos sistemas, así como a innovar en su fabricación. En Ucrania, por ejemplo, se han desarrollado drones producidos mediante impresoras 3D, en los que se fabrica la estructura y luego se ensamblan componentes como motores —generalmente comprados en China—, cámaras analógicas económicas para drones de ataque, baterías y el computador que controla el equipo. Esto permite fabricar grandes cantidades de drones sin necesidad de instalaciones industriales complejas, ya que pueden ensamblarse incluso en espacios pequeños. Según Rivas, estos dispositivos no tienen marca y pueden modificarse según las necesidades de cada grupo. Lea también: Más de 270 personas se desplazaron en Segovia tras masacre de familia con un dron Además, señaló que el uso de estos sistemas es una tendencia difícil de evitar debido a los avances tecnológicos y a la creciente accesibilidad de estos equipos. Recordó que el primer uso documentado de drones pequeños para ataques fue realizado por cárteles en México hace más de una década, y consideró que en Colombia su utilización podría aumentar de forma exponencial, ya que representan una herramienta relativamente simple, económica y con alto poder de fuego.

Las modificaciones de drones en Colombia

Camilo Mendoza, analista del sector defensa especializado en el manejo de drones, alerta que se trata de plataformas tecnificadas y robustas, fabricadas originalmente para el uso industrial por su autonomía de vuelo de 50 minutos y un radio de alcance de entre 12 y 15 kilómetros. ”Estos son drones que los grupos armados están prefiriendo por soportar cargas de hasta seis kilos. Los reforman con un gancho para ese fin. Es un dron para uso industrial, por lo que tiene micro saltos de frecuencia, haciéndolo muy difícil de inhibir con sistemas antidrones de radiofrecuencia”, afirma el experto en diálogo con EL COLOMBIANO. Aquí es importante indicar que el Ministerio de Defensa mantiene vigente un proceso de contratación del Proyecto Escudo Nacional Antidrones, bajo la administración del ministro Pedro Sánchez y con una inversión superior de 6.2 billones de pesos. Actualmente se encuentra en fase precontractual, en la que se realizan estudios técnicos y administrativos previos a la presentación formal de ofertas. EL COLOMBIANO, en un reportaje publicado el pasado 20 de febrero, reveló los posibles intereses de algunas empresas en torno a quedarse con el contrato para favorecer a una empresa estatal turca llamada MKE, sin experiencia ampliada en la fabricación de este sistema antidrones. Luego de la publicación, el ministro de Defensa negó cualquier posible injerencia de particulares en el proceso y dijo que hasta el momento 74 empresas de 20 países han mostrado interés, reflejando una diversidad de tecnologías y capacidades. Reiteró que el proceso ha “sido transparente”. En el proceso participan los comités estructuradores de cada Fuerza, comités evaluadores y el equipo de contratación del Ministerio, encargados del análisis técnico y financiero de las propuestas, y la decisión final se tomará una vez consolidados los estudios previos definitivos.