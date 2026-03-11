Criminales estarían reclutando mercenarios colombianos que vienen de la guerra en Ucrania para usar drones con fines terroristas

La confrontación armada entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, por el control de rutas de narcotráfico en el territorio del Magdalena, ha escalado con el uso de drones tecnificados y robustos con alta capacidad de carga.
Los enfrentamientos, que se han mantenido durante esta semana, han dejado un indígena muerto y 12 más heridos, incluidos niños.
Así lo dio a conocer este miércoles la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, quien indicó que los choques armados entre estas estructuras se han prolongado por más de dos semanas en esa región.
Según explicó, la confrontación ha impactado directamente a la comunidad indígena arhuaca de Cerancua, situación que llevó a la Gobernación a convocar consejos de seguridad extraordinarios y a activar un comité de justicia transicional para evaluar las afectaciones en el territorio.
En medio de los enfrentamientos, el uso de drones por parte de los grupos armados ha llamado la atención de las autoridades, debido a su capacidad tecnológica y de carga.