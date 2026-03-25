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Envían a la cárcel a hombre que habría asesinado a una mujer y herido a otra en medio de un altercado en Medellín

Los hechos habrían ocurrido en una casa del barrio Campo Valdés, en el nororiente de la capital antioqueña.

  • El implicado fue enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento. FOTO: Colprensa
    El implicado fue enviado a la cárcel bajo medida de aseguramiento. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un juez de la República envió a la cárcel bajo medida de aseguramiento a un hombre de 31 años señalado de disparar contra dos mujeres, matando a una e hiriendo gravemente a otra.

Según sostuvo la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del pasado lunes 9 de marzo, cuando se presentó un altercado en el interior de una vivienda del barrio Campo Valdés.

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Se presume que, momentos antes del hecho, el hombre habría estado en otro lugar con una expareja y las otras dos mujeres implicadas, de 27 y 26 años.

Según estableció el ente acusador, los implicados habrían tenido una discusión, que posteriormente habría caldeado los ánimos.

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“Las labores de policía judicial evidenciaron que la agresión se habría producido porque momentos antes, las víctimas intervinieron en una discusión que se presentó entre el hoy investigado y su excompañera sentimental. Producto del ataque una mujer murió y otra resultó gravemente herida”, estableció la Fiscalía.

Con esa información, las autoridades le imputaron al hombre los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Finalmente, la Fiscalía señaló que el imputado de 31 años, si bien se entregó a las autoridades, durante esas primeras audiencias se declaró inocente y no se allanó a los cargos.

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