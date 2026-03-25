Envían a la cárcel a hombre que habría asesinado a una mujer y herido a otra en medio de un altercado en Medellín

Un juez de la República envió a la cárcel bajo medida de aseguramiento a un hombre de 31 años señalado de disparar contra dos mujeres, matando a una e hiriendo gravemente a otra.

Según sostuvo la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del pasado lunes 9 de marzo, cuando se presentó un altercado en el interior de una vivienda del barrio Campo Valdés.

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Se presume que, momentos antes del hecho, el hombre habría estado en otro lugar con una expareja y las otras dos mujeres implicadas, de 27 y 26 años.