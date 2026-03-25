Inversión de las mipymes en Colombia cayó 53%: sector reportó fuerte desaceleración en 2025

Los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial (EDE) del cuarto trimestre de 2025, presentada por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), mostraron un deterioro significativo en los indicadores de las mipymes de Colombia. Según las cifras del gremio, el año pasado el 47,3% de los empresarios reportó una caída en su nivel de producción, mientras que el 50,4% registró descenso en las ventas. Además, el 53,3% redujo sus niveles de inversión, cifras que reflejan un retroceso frente a 2024 y evidencian un debilitamiento en la dinámica empresarial del país. Puede leer: “Estamos beneficiando la ilegalidad”: empresarios de Colombia y Ecuador piden suspender aranceles A pesar de que la economía colombiana creció un 2,3% en el mismo período, este avance se concentró principalmente en el sector servicios. Actividades productivas como la industria manufacturera y la construcción mostraron contracciones, lo que evidencia un crecimiento económico con bajo impacto en la base productiva del país.

Consumo impulsado por crédito, riesgo para hogares

El informe también advirtió sobre una demanda interna sustentada en endeudamiento. El consumo de los hogares ha crecido principalmente gracias al crédito, que supera el 30% de incremento. Según cifras de la Superfinanciera, se proyecta que el crédito de consumo alcance cerca de $116 billones en 2026. Este escenario, dijo el gremio, indica que el gasto no refleja una mejora estructural de los ingresos, sino que depende del endeudamiento. Más noticias: Gremios advierten graves implicaciones tras aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno ”En un contexto de tasas de interés altas, esto incrementa la carga financiera de las familias y plantea riesgos sobre la sostenibilidad del consumo en el mediano plazo”, señaló.

Inversión en contracción: preocupación empresarial

La formación bruta de capital también cayó un 9,3%, confirmando la percepción de los empresarios. Las altas tasas de interés y la incertidumbre política, señalada por el 50,7% de los encuestados como determinante en sus decisiones, son factores clave que afectan la inversión. Esta reducción, según el gremio, compromete la capacidad de crecimiento futuro, pues limita la expansión de las empresas y la generación de empleo, pilares fundamentales para el desarrollo económico sostenible.

Exportaciones limitadas: pocas mipymes logran internacionalizarse

Aunque las exportaciones nacionales crecieron levemente un 1,3%, en 2025, solo el 9,3% de las empresas reportó incrementos en ventas al exterior. La mayoría de las mipymes, indicó Acopi, aún enfrenta barreras como la falta de certificaciones, escaso relacionamiento comercial y ausencia de productos exportables, lo que limita su participación en mercados internacionales. Vea aquí: La mitad de las pymes en Medellín se endeudan para sobrevivir, no para crecer, revela informe

Factores estructurales: inseguridad y corrupción afectan competitividad

Una de las conclusiones del informe es que el entorno empresarial colombiano sigue enfrentando desafíos estructurales. El 83,4% de los empresarios indicó que la inseguridad afecta el desempeño de sus empresas, mientras que el 81,4% señaló que la corrupción limita el crecimiento y la competitividad. Estos factores, señaló Acopi, elevan los costos operativos, reducen la confianza empresarial y dificultan la expansión de las mipymes. Lea también: “Jamás pensaré que pagar bien sea algo malo”: la fundadora de Trendy agita las redes tras apoyo a la reforma laboral

Llamado a una agenda de políticas estratégicas