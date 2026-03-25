x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Néstor Morales en Blu Radio: “Esta casa no va a tener ninguna solidaridad con victimarios”

La crisis en Caracol Televisión por las denuncias de acoso sexual sumó una nueva reacción de alto impacto: Néstor Morales habló al aire sobre la salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego y dejó una postura firme.

  • Néstor Morales se pronunció en Blu Radio tras el comunicado de Caracol Televisión sobre Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. FOTO: captura de video.
    Néstor Morales se pronunció en Blu Radio tras el comunicado de Caracol Televisión sobre Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. FOTO: captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

La salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol Televisión por las denuncias de presunto acoso sexual ha provocado reacciones dentro del mismo entorno mediático. En Mañanas Blu, el periodista y director Néstor Morales se refirió al caso en dos intervenciones al aire y dejó clara su postura frente a los dos comunicadores: “No habrá solidaridad”.

Lea aquí: El “MeToo” colombiano ya hace rodar cabezas en TV: Fiscalía investiga

La declaración se conoció pocas horas después de que Caracol Televisión publicara un comunicado oficial en el que confirmó las decisiones laborales frente a ambos periodistas. En el documento, la empresa informó que decidió dar por terminado el vínculo laboral con Ricardo Orrego y que terminó de mutuo acuerdo el contrato laboral con Jorge Alfredo Vargas.

Comunicado Oficial de Caracol Televisión.
Comunicado Oficial de Caracol Televisión.

Tras conocerse ese anuncio, Morales abrió su intervención en Blu Radio con un mensaje contundente. “Acoso sexual en Caracol y en otros medios de comunicación, escándalo que ha venido creciendo y que ya tiene nombres propios”, dijo. Luego agregó que, aunque le produce “un muy profundo dolor” hablar del caso, los dos periodistas deberán responder “ante la justicia y ante la opinión pública”.

¿Qué dijo Néstor Morales sobre el escándalo de presunto acoso sexual en Caracol?

El director de Mañanas Blu fue enfático en que, frente a este episodio, su posición y la de la emisora estará del lado de quienes denunciaron. “No hay aquí amistad posible, no habrá solidaridad en estas circunstancias”, afirmó. Más adelante insistió en que “lo único importante aquí es el testimonio de las víctimas”, testimonios que calificó como “creíbles” y que, según dijo, explican la indignación que ha despertado el caso.

En una segunda declaración al aire, Morales reiteró su postura y subió el tono. “Esta casa no va a tener ninguna solidaridad”, expresó, antes de mencionar directamente a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. Aunque dijo lamentar profundamente tener que hablar de personas que consideraba cercanas, aseguró que lo más importante en este momento no es la relación personal con ellos, sino el respaldo a las mujeres que habrían sido afectadas.

Me duele enormemente tener que hablar”, dijo Morales en la emisión, al reconocer el impacto personal del caso. Sin embargo, sostuvo que “lo de menos es aquí la relación personal” cuando lo que está en discusión son denuncias graves sobre comportamientos ocurridos en entornos laborales.

Durante la conversación en Blu Radio, también se insistió en que el caso no debe leerse como un hecho aislado. Morales y sus compañeros señalaron que el tema se ha venido ampliando a otros medios de comunicación y sectores, y remarcaron la necesidad de mantener una postura de “cero tolerancia” frente a las denuncias de acoso.

Por ahora, el caso sigue en manos de las autoridades y a la espera de que avancen las investigaciones.

Temas recomendados

Medios de comunicación
Canal Caracol
acoso sexual
Denuncias
Víctimas
Comunicado
renuncia
Colombia
Iris Marín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida