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Nuevo dispositivo creado en Medellín ayudará a acelerar el tratamiento de la leishmaniasis

Su uso, además de ayudar al tratamiento de esta enfermedad, puede prevenir otras enfermedades como cáncer de piel y dermatitis crónica.

  • El proyecto recibió dos patentes por la Superintendencia de Industria y Comercio, una de invención y otra de modelo de utilidad. FOTO: Cortesía
    El proyecto recibió dos patentes por la Superintendencia de Industria y Comercio, una de invención y otra de modelo de utilidad. FOTO: Cortesía
hace 3 horas
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En un trabajo conjunto entre un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la empresa Kinetics Systems SAS, se desarrolló un innovador sistema portátil para mejorar la calidad de vida de aquellos que padecen de leishmaniasis cutánea, una enfermedad infecciosa parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos pequeños, que provoca en piel diferentes reacciones como úlceras o nódulos.

El dispositivo cuenta con cámaras especiales y se vale de inteligencia artificial para analizar, sin causar dolor ni molestias en el paciente, las heridas que puede producir la enfermedad. Este aparato hace parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación durante 4 años, entre 2017 y 2021.

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La Superintendencia de Industria y Comercio entregó dos patentes a las instituciones que hicieron parte del proyecto: una de invención y otra de modelo de utilidad.

“El proyecto, desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversas universidades y la empresa privada, consiste en un dispositivo que emplea luz blanca sobre la piel. Al ser iluminado, el tejido emite una señal captada por el equipo, para ser procesada mediante algoritmos de aprendizaje automático”, dijo la docente e investigadora del ITM, July Galeano.

Una de las ventajas –por no decir la más importante– de este dispositivo es que puede capturar información de la piel que para el ojo humano es casi que imposible percibir a simple vista. Después, dichos datos se procesan con algoritmos basados en IA para que los médicos tratantes puedan identificar con mayor facilidad el estado de las heridas del paciente, y así intervenir con mayor precisión dependiendo de cada caso.

“En el caso de la leishmaniasis, el método actual requiere una incisión o raspado en la lesión, cuya precisión suele depender de la pericia de quien toma la muestra. Con esta tecnología obtenemos un resultado mucho más objetivo e independiente del factor humano. Además, al ser un proceso no invasivo, eliminamos el temor del paciente a consultar, lo que garantiza un diagnóstico oportuno y un tratamiento más eficaz”, precisó Juliana Quintero Pulgarín, líder médica de la Universidad de Antioquia.

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Esta enfermedad, según expertos, es más común en zonas rurales y apartadas donde residen personas de bajos recursos, que no tienen la manera de cubrir sus necesidades básicas de salud, lo que conlleva a un diagnóstico tardío al no poder consultar con la prontitud que amerita la situación. Esto deriva en heridas más críticas que fácilmente dejan secuelas en el cuerpo. “En los últimos años, Antioquia ha registrado la mayoría de los casos de esta enfermedad en el país”, dice el ITM y la Alcaldía de Medellín en un comunicado oficial.

El artefacto, al ser pequeño y diseñado con una carcasa liviana para un mejor manejo y portabilidad, podrá llevarse a los lugares más remotos y utilizarse con los pacientes que más lo necesitan, incluso, servirá para identificar y hacer el seguimiento de otro tipo de condiciones en la piel, como cáncer, úlceras o dermatitis crónica.

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