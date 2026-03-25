Nuevo dispositivo creado en Medellín ayudará a acelerar el tratamiento de la leishmaniasis

En un trabajo conjunto entre un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la empresa Kinetics Systems SAS, se desarrolló un innovador sistema portátil para mejorar la calidad de vida de aquellos que padecen de leishmaniasis cutánea, una enfermedad infecciosa parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos pequeños, que provoca en piel diferentes reacciones como úlceras o nódulos.

El dispositivo cuenta con cámaras especiales y se vale de inteligencia artificial para analizar, sin causar dolor ni molestias en el paciente, las heridas que puede producir la enfermedad. Este aparato hace parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación durante 4 años, entre 2017 y 2021.

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La Superintendencia de Industria y Comercio entregó dos patentes a las instituciones que hicieron parte del proyecto: una de invención y otra de modelo de utilidad.

“El proyecto, desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversas universidades y la empresa privada, consiste en un dispositivo que emplea luz blanca sobre la piel. Al ser iluminado, el tejido emite una señal captada por el equipo, para ser procesada mediante algoritmos de aprendizaje automático”, dijo la docente e investigadora del ITM, July Galeano.