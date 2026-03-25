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Harry Potter, la serie de HBO, ya tiene su primer tráiler

HBO Max dio a conocer el primer adelanto de la nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling. La primera temporada contará con ocho episodios y se llamará Harry Potter y la piedra filosofal.

  • Harry Potter es interpretado en la nueva serie por Dominic McLaughlin. FOTO: HBO Max
    Harry Potter es interpretado en la nueva serie por Dominic McLaughlin. FOTO: HBO Max
El Colombiano
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hace 3 horas
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Este jueves, HBO Max presentó el primer tráiler oficial de la nueva serie sobre uno de los magos más famosos del mundo del cine. El lanzamiento se realizó en un evento de la plataforma de streaming en Reino Unido.

Lea: ¿Muy distinta? Hermione Granger en serie de Harry Potter es Arabella Stanton

La primera temporada, compuesta por ocho episodios, llevará por título el mismo que la primera película de la saga de los dosmil, Harry Potter y la piedra filosofal. La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y HBO Max.

“No hay nada especial en Harry Potter... al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. Sin embargo, en su cumpleaños once, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abre para Harry las puertas a un mundo oculto de amistad, diversión y magia. Pero junto con esta nueva aventura, llega también un gran peligro, cuando Harry debe enfrentarse a un enemigo oscuro ligado a su pasado”, dice la sinopsis.

En el tráiler, que dura poco más de dos minutos, aparece Harry, interpretado por Dominic McLaughlin, un niño que vive con sus tíos, quienes lo rechazan, y que por ello duerme en un pequeño espacio bajo las escaleras de su casa.

Se ve cómo el pequeño, que es víctima de bullying en su escuela, un día cualquiera recibe una carta que le cambiará la vida.

También aparece el momento en que Harry parte por primera vez a Hogwarts y se presentan personajes icónicos como Ron, interpretado por Alastair Stout; Hermione, interpretada por Arabella Stanton; Albus Dumbledore, a cargo de John Lithgow; y Hagrid, representado por Nick Frost.

La producción será una adaptación fiel de la saga de libros Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, quien también se desempeña como productora ejecutiva.

“Cada temporada presentará nuevas aventuras para que tanto fans de siempre como nuevas audiencias descubran el mundo de Harry Potter”, explicó la plataforma hace varios meses.

Francesca Gardiner y Mark Mylod son productores, y este último está encargado de la dirección de varios episodios. Mylod es reconocido por haber dirigido episodios de The Last of Us, Game of Thrones y uno de los capítulos más destacados de Succession –el tercero de la última temporada, “La boda de Connor”–. De esta serie dirigió, en total, 16 episodios.

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