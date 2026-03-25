Harry Potter, la serie de HBO, ya tiene su primer tráiler

Este jueves, HBO Max presentó el primer tráiler oficial de la nueva serie sobre uno de los magos más famosos del mundo del cine. El lanzamiento se realizó en un evento de la plataforma de streaming en Reino Unido.

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La primera temporada, compuesta por ocho episodios, llevará por título el mismo que la primera película de la saga de los dosmil, Harry Potter y la piedra filosofal. La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y HBO Max.

“No hay nada especial en Harry Potter... al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. Sin embargo, en su cumpleaños once, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abre para Harry las puertas a un mundo oculto de amistad, diversión y magia. Pero junto con esta nueva aventura, llega también un gran peligro, cuando Harry debe enfrentarse a un enemigo oscuro ligado a su pasado”, dice la sinopsis.