Video | Un activista impidió que Juan Sebastián Molano defendiera su título en el Tour de Brujas; esto fue lo que pasó

El ciclista neerlandés Dylan Groenewegen ganó el Tour de Brujas al imponerse en el sprint final al belga Jasper Philipsen, competencia en la que, una caída, le impidió al colombiano Juan Sebastián Molano defender su título.

Molano se cayó, a falta de 30 kilómetros del final, tras encontrarse con una moto de un juez de la organización, quien paró para evitar la intromisión del activista y no se percató que Juan Sebastián venía muy cerca, por lo que lo hizo caer. Los golpes que recibió en la caída le impidieron al colombiano seguir en competencia y por ello, tuvo que retirarse sin poder defender el título logrado el año pasado.

El cafetero y su equipo se mostraron bastante molestos por el percance que lo sacó de la competencia. El ciclista está a la espera de ser evaluado para determinar si los golpes que recibió le dan algún tipo de incapacidad, pero sobre todo, se siente frustrado por no poder defender su título.