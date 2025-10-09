Arranca al fin venta de acciones de EPM en UNE: estas personas tendrán primera opción de compra

La primera etapa de la enajenación estará dirigida a los trabajadores activos y pensionados de la empresa, asociaciones de empleados o exempleados, sindicatos de trabajadores, fondos de empleados, fondos de cesantías y pensiones y entidades cooperativas, quienes desde este viernes podrán hacer sus ofertas.

El proceso de enajenación de las acciones de EPM en UNE comenzará este viernes y esta estará dirigida a la venta de destinatarios especiales, quienes tendrán la primera opción de comprar el 50,00001% de las acciones que tiene la empresa de servicios públicos en esta entidad de telecomunicaciones.

Los interesados de esta primera etapa pueden conocer la oferta de acciones en este link o en las publicaciones realizadas en dos medios de circulación nacional en los cuales se ven las condiciones de esta negociación, la información de la compañía y todos los documentos necesarios para realizar este proceso.

También se podrá visualizar el programa y reglamento del proceso de enajenación de la primera etapa y el prospecto de información de UNE, para que los compradores puedan tener toda la información y puedan realizar los respectivos análisis antes de asumir la compra de estas acciones.

En caso tal de que no se logren enajenar todas las acciones en la primera etapa en los próximos dos meses (11 de noviembre), las que queden serán ofrecidas en la segunda etapa del proceso, que será dirigida al público en general. Esto significa que cualquier persona tanto jurídica como natural podrán hacer sus ofertas.

Si surtida esta segunda etapa, que duraría tres meses, aún EPM conserva acciones de UNE, estas deberán ser ofrecidas a Millicom por su derecho de preferencia y si finalmente esta empresa de Luxemburgo tampoco las adquiere, el público en general podrá negociar las acciones que sean propiedad de ambos accionistas.

Con esta negociación, EPM espera recibir 2,1 millones de pesos, producto de que EPM tiene un paquete de 5.015.032 acciones y cada una tiene un precio mínimo de 418.741 pesos.