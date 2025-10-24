Este domingo, niños disfrazados no pagarán ingreso al Parque Norte y al Aeroparque Juan Pablo II

Este domingo 26 de octubre, el Parque Norte y el Aeroparque Juan Pablo II traen una oferta imperdible para celebrar las vísperas de Halloween en sus espacios.





Solo por este domingo, estos parques distritales tendrán una promoción que aplicará para los menores de hasta 14 años, quienes deberán asistir acompañados por un adulto responsable.

En el Parque Norte, ubicado en la comuna de Aranjuez, el ingreso será gratuito para los niños y niñas que lleguen disfrazados, mientras que los acompañantes mayores de 14 años deberán adquirir el brazalete de ingreso, según la atracción de su preferencia.

Lea también: A sembrar más: para 2050, Medellín tendrá más de 60 días de “calor intenso” al año, según el Banco Mundial

Además, en el Aeroparque Juan Pablo II, en la comuna de Belén, tendrán entrada libre los menores de 14 años que porten algún distintivo alusivo a Halloween, como un antifaz, una máscara o una peluca. Mientras que los adultos y acompañantes mayores de edad deberán comprar el brazalete acuático.