x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Incendio en Medellín durante la noche de velitas deja seis heridos y un perro fallecido

La emergencia fue reportada por el DAGRD luego de que un incendio en un edificio del suroriente de la ciudad dejara seis personas lesionadas durante la tradicional celebración navideña.

  • Bomberos Medellín controlaron el incendio registrado en el piso 14 de un edificio en La Asomadera este 7 de diciembre. FOTOS tomadas de Twitter
    Bomberos Medellín controlaron el incendio registrado en el piso 14 de un edificio en La Asomadera este 7 de diciembre. FOTOS tomadas de Twitter
El Colombiano
El Colombiano
07 de diciembre de 2025
bookmark

La noche del Día de las Velitas terminó en emergencia para los habitantes de la unidad residencial Tierra Grata Bosque Santo, en el sector de La Asomadera, donde un incendio en el piso 14 de un edificio de más de 20 niveles generó alarma entre decenas de residentes. Videos grabados por vecinos mostraron cómo las llamas salían por las ventanas del apartamento afectado, interrumpiendo la celebración tradicional y obligando a una evacuación total de la estructura.

Lea también: Incendio de un club nocturno en India dejó al menos 25 muertos

El incidente ocurrió cerca de la avenida Las Palmas y se difundió rápidamente en redes sociales, donde los habitantes registraron la magnitud del fuego antes de que las autoridades llegaran al lugar. El DAGRD confirmó que seis personas resultaron lesionadas: dos por quemaduras leves y cuatro por inhalación de humo. También se reportó la muerte de un perro dentro de la vivienda afectada.

El director del DAGRD, Carlos Andrés Quintero, informó que tres máquinas de Bomberos Medellín atendieron la emergencia y lograron controlar el incendio en el nivel superior del edificio. Además, realizaron la evacuación preventiva de todos los residentes mientras avanzaba la respuesta operativa.

De igual forma, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reportó el hecho en sus redes sociales y difundió un video confirmando el desplazamiento de los equipos de atención hacia la zona.

Entérese de más: Alerta por incendios en Antioquia: en menos de 24 horas se quemó una casa y una fábrica en dos municipios

Mientras, las autoridades solicitaron a la ciudadanía mantenerse alejada del área para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes habitan en la unidad e hicieron un llamado a la mesura:
“Estamos alertas, atendiendo todos los llamados del 123. La recomendación a todos los ciudadanos en esta celebración de velitas es tener especial cuidado con las velas y con posibles sobrecargas eléctricas en las instalaciones. Hacemos un llamado al autocuidado y a la corresponsabilidad de todos y todas”, apuntó Quintero.

La coordinación entre Bomberos Medellín, el DAGRD y la administración distrital permitió que la situación quedara controlada entrada la noche, aunque las labores de verificación permanecen activas mientras se evalúan los daños y se determina el origen del incendio.

Temas recomendados

Desastres naturales
Organismos de Socorro
Bomberos
Política
Alcaldía de Medellín
Emergencias
Incendios
Dagrd
Navidad
Colombia
Antioquia
Medellín
Las Palmas
Federico Gutiérrez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida