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Noche de angustia en Medellín: gran incendio afectó 11 edificaciones en el barrio Carpinelo

La emergencia se inició durante la noche del domingo. Esto es lo que se sabe.

  • Aspecto del incendio ocurrido este domingo en el nororiente de Medellín. FOTO: Costesía
    Aspecto del incendio ocurrido este domingo en el nororiente de Medellín. FOTO: Costesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Luego de una noche de angustia, los organismos de socorro controlaron un incendio de grandes proporciones que se desató en el nororiente de Medellín.

Los primeros reportes de la emergencia se conocieron hacia las 9:20 de la noche de este domingo 26 de abril, cuando los habitantes del norte de la ciudad comenzaron a divisar una gran columna de humo en la comuna 1 (Popular), en el barrio Carpinelo.

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Según señaló el Darg, la conflagración se inició en inmediaciones de la carrera 24C con calle 95, hacia donde fueron desplegadas varias tripulaciones de bomberos.

Los primeros minutos del incidente fueron de especial preocupación para los habitantes y las autoridades, dado que por culpa de vehículos mal estacionados los camiones de bomberos no podían llegar al sitio del desastre.

No obstante, hacia las 9:41 de la noche, en la zona ya había cuatro tripulaciones de bomberos, que comenzaron a combatir las llamas.

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Tras una larga jornada de trabajos, hacia las 5:00 de la mañana de este lunes, el Dagrd entregó el primer balance y señaló que por lo menos 11 edificios habían sido evaluados, entre ellos 11 casas y cinco locales comerciales.

A raíz de los daños causados por el fuego, en 10 de esas casas y locales se recomendó la evacuación temporal.

La entidad agregó que en el sitio permanecían ingenieros e integrantes de la comisión social, para verificar la situación y hacer acompañamiento a las familias afectadas.

Finalmente, las autoridades señalaron que las causas del incendio son materia de investigación.

Por fortuna el hecho no ha dejado hasta ahora personas fallecidas o lesionadas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde fue el incendio en Medellín hoy?
El incendio ocurrió en el barrio Carpinelo, ubicado en la comuna 1 (Popular), en el nororiente de Medellín.
¿A qué hora comenzó el incendio en Carpinelo?
Los primeros reportes de la emergencia se conocieron hacia las 9:20 p. m. del domingo 26 de abril.
¿Cuántas casas resultaron afectadas por el incendio en Carpinelo?
Según el balance preliminar, fueron evaluadas 11 viviendas y cinco locales comerciales tras la emergencia.

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