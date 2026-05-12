“Calarcá” dejó plantada a la Fiscalía: no asistió a imputación de cargos

El primer intento para imputar judicialmente a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, terminó frustrado. Y todo apunta a que no será el único episodio de tensión alrededor del proceso contra el jefe de las disidencias de las Farc.
La Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputarlo este martes ante un juez de control de garantías de Villavicencio, Meta. Sin embargo, la diligencia no pudo realizarse debido a la inasistencia tanto “Calarcá” como de su abogado defensor.
Ante esto, la juez decidió reprogramar para el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana.