Taxista salió de su casa a comprar marihuana en una plaza de vicio y su jíbaro lo asesinó en Manrique, Medellín

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la calle 79 con la carrera 40, en el sector conocido como El Hoyo, cuando se produjo el altercado entre este conductor de servicio público y el vendedor de estupefacientes, en una situación en la que también habrían participado otras dos personas que también se dedicarían a comercializar estas drogas.

Con la idea de comprar su dosis de marihuana antes de comenzar su jornada laboral, el taxista John Alejandro Osorio Maldonado, de 44 años, salió de su vivienda hacia la plaza de vicio del barrio El Raizal, en la comuna 3 (Manrique) , de Medellín. En ese momento sostuvo un altercado con quien sería su jíbaro y en este hecho terminó asesinado con arma blanca.

En medio de esta agresión, Osorio Maldonado recibió dos heridas de arma blanca en una de sus piernas que lo dejaron gravemente herido. Sin embargo, alcanzó a caminar hasta su casa, a la cual ingresó para desplomarse y fallecer dentro de la misma.

Al conocerse de este asesinato, las autoridades procedieron a la búsqueda de los responsables y allí capturaron a Alejandro Vidales Mesa, de 22 años, a quien se le encontraron 200 gramos de marihuana, al parecer para ser vendidos en este sector. Los otros dos responsables ya fueron identificados por las autoridades y avanzan en su búsqueda.

Entérese: Asesinaron a miembro de la comunidad LGBTIQ+ dentro de su casa en la comuna 13, de Medellín; le robaron varias pertenencias

Sobre los móviles de este asesinato, las autoridades indicaron que avanzan en las investigaciones, aunque se maneja entre las hipótesis una deuda del pago de estupefacientes o un altercado reciente con los presuntos victimarios.

El fallecido, quien era conocido en la zona como El Mono, solía realizar estas compras de estupefacientes antes de comenzar su jornada laboral e incluso ya tenía antecedentes por el delito de porte de estupefacientes del 30 de septiembre de 2012.

En cuanto al capturado por estos hechos, también registraba una captura por este mismo delito el 24 de noviembre de 2022, luego de que lo encontraran con varias dosis de estupefacientes.

Le puede interesar: Capturaron a dos extranjeros que asesinaron a un habitante de calle de Medellín hace dos días

A Vidales Mesa le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de estupefacientes y el juez 24 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque el procesado no se allanó a cargos, en audiencias realizadas este lunes.

La plaza de vicio en la que ocurrieron los hechos pertenecería a una facción de la banda La Terraza, estructura que delinque en esta parte de Medellín, según fuentes de inteligencia.