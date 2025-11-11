Taxista salió de su casa a comprar marihuana en una plaza de vicio y su jíbaro lo asesinó en Manrique, Medellín

Con la idea de comprar su dosis de marihuana antes de comenzar su jornada laboral, el taxista John Alejandro Osorio Maldonado, de 44 años, salió de su vivienda hacia la plaza de vicio del barrio El Raizal, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín. En ese momento sostuvo un altercado con quien sería su jíbaro y en este hecho terminó asesinado con arma blanca.
Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la calle 79 con la carrera 40, en el sector conocido como El Hoyo, cuando se produjo el altercado entre este conductor de servicio público y el vendedor de estupefacientes, en una situación en la que también habrían participado otras dos personas que también se dedicarían a comercializar estas drogas.