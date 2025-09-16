Un robo y un rocazo: la historia detrás del bus de metroplús que arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín

El robo de unos tenis dio inicio a una persecución entre habitantes de calle, haciendo que varios se metieran de forma intempestiva al carril exclusivo del metroplús sin ninguna precaución. Uno de ellos fue arrollado por un bus padrón del sistema con su parte delantera, dejándolo levemente lesionado. En ese momento se dio una serie de ataques al vehículo y su conductor decidió arrancar, arrollando nuevamente a esta persona, pero esta vez provocándole la muerte.
Así fue como ocurrió el hecho entre el bus de este sistema masivo de transporte y el hombre, conocido como Mechitas, en la carrera 57 (avenida Ferrocarril) con la calle 55, justo al frente de la Plaza Minorista, en el centro de Medellín, a las 2:47 de la tarde de este lunes, cuando este vehículo estaba cubriendo el recorrido entre Aranjuez y Universidad de Medellín en la línea 1 de este sistema de transporte.