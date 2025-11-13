Superada novedad técnica del metro que causó retrasos en frecuencias: los trenes operan con normalidad

El Metro de Medellín informó cerca de las 8:00 p.m. que la novedad técnica que afectó las frecuencias de los trenes en plena hora pico ya fue superada y el sistema volvió a operar con normalidad.

Cabe señalar que al caer la tarde de este jueves, la Línea A del metro de Medellín presentó retrasos en sus frecuencias debido a un inconveniente técnico registrado en uno de los trenes.

El incidente, reportado hacia las 6:28 p. m., obligó a aplicar restricciones operativas mientras el equipo técnico atendía la situación.

A pesar de la novedad, el sistema informó que la Línea A continuó prestando servicio entre las estaciones Niquía y La Estrella, aunque con tiempos de espera más largos de lo habitual. Los trenes avanzaron con regulación especial para garantizar la seguridad de los pasajeros.





El Metro pidió a los usuarios mantener la calma y planear sus viajes con anticipación mientras se normaliza la operación.

Metro reiteró su compromiso con una operación segura y agradeció la comprensión de quienes se movilizan por la línea principal del sistema.