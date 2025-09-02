Fiesta de 15 años en Manrique (Medellín) terminó en tragedia: un joven cometió un homicidio

Lo que prometía ser una velada de celebración y rumba en el barrio María Cano-Carambolas de la comuna Manrique, al nororiente de Medellín, se transformó en un crimen violento el pasado domingo 31 de agosto. Naciones Unidas Adolescente de 16 años asesinó con una navaja a un joven identificado como Fernando Velásquez, de 25 años. Puede leer: Autoridades identificaron a las víctimas de la masacre de La Unión: había un menor de edad Según el reporte de las autoridades y testimonios de testigos, ambos estaban partiendo en la fiesta de 15 años, celebrada en un salón de la zona, específicamente en un local comercial conocido como “El Buen Deseo”. En medio del baile y de los tragos, el hombre comenzó una discusión con un menor de 16 años.

La disputa escaló y se trasladó a la calle. En medio de la confrontación, el adolescente atacó violentamente a Fernando Velásquez con un arma blanca, propinándole una puñalada en la región cervical izquierda. La víctima quedó tendida en la calle y fue trasladada de urgencia por sus familiares a la unidad intermedia de Santo Domingo, donde lamentablemente ingresó sin signos vitales. El agresor, un menor de 16 años, fue aprehendido por las autoridades de manera inmediata por el delito de homicidio. Actualmente, se encuentra a disposición del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA) de la Fiscalía, donde la policía judicial de infancia y adolescencia continuará con las investigaciones correspondientes. Siga leyendo: Asesinaron a un ganadero dentro de un parqueadero cerca de La Alpujarra, Medellín Fernando Velásquez Teherán era oriundo de Segovia y se dedicaba a oficios varios en la ciudad. Su muerte ha causado consternación entre sus familiares y vecinos, quienes lamentaron el trágico desenlace de una celebración. Este lamentable suceso se inscribe en un preocupante panorama de seguridad en Medellín. En lo que va del año 2025, la capital antioqueña registra224 homicidios, 14% más que el año pasado. De estos,58 casos corresponden a hechos de intolerancia, lo que representa un incremento del 5% frente al año anterior. Las armas blancas han sido utilizadas en80 casos de homicidio, siendo el segundo elemento más frecuente en crímenes en la ciudad.