En pleno diciembre se premiarán los mejores buñuelos de Medellín

En plena época de su temporada estelar, y con el propósito de promover los negocios dedicados a su elaboración, la Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para el Festival Que Viva el Buñuelo.

Esta iniciativa que busca destacar tanto las recetas clásicas como las propuestas más vanguardistas de este icónico alimento que si bien está disponible todo el año, en diciembre cobran un protagonismo vital en las mesas paisas. Los restaurantes y negocios gastronómicos podrán inscribirse en dos categorías: Tradicional, que premiará la autenticidad y el respeto por la receta original; e Innovador, pensada para creaciones modernas, ingredientes poco convencionales y fusiones gastronómicas peculiares que giren alrededor de la tradicional masa.

Los buñuelos rellenos ya se volvieron una tradición en la ciudad. Foto: Julio César Herrera Echeverri

Para concursar hay que tener registro activo en Cámara de Comercio, estar ubicado dentro de Medellín o sus corregimientos y contar con un establecimiento físico abierto al público.



Las inscripciones estarán abiertas entre el 1 y el 4 de diciembre, o hasta agotar los cupos. Serán seleccionados hasta 50 participantes por categoría. El 5 de diciembre se publicarán los negocios escogidos y, entre el 5 y el 12 de diciembre, la ciudadanía podrá evaluar los buñuelos tanto presencialmente mediante un código QR disponible en los establecimientos, como virtualmente a través de la plataforma DiDi Foods.

La gran final se realizará el 15 de diciembre en la plazoleta de La Alpujarra, donde los cinco mejores comercios de cada categoría podrán vender sus productos. Un jurado especializado –compuesto por un funcionario del Distrito y dos expertos del sector gastronómico– evaluará sabor, textura, presentación y propuesta gastronómica general para elegir a los ganadores.

Una empresa se atrevió a combinar el buñuelo con el helado. Foto: EL COLOMBIANO

“Invitamos a emprendedores y dueños de negocios gastronómicos a participar en este espacio que creamos para reconocer y visibilizar uno de los sabores más tradicionales de la ciudad y que nos une en diciembre. Este festival es la oportunidad perfecta para que más gente conozca sus negocios, vender más y seguir moviendo nuestra economía”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, Fernanda Galeano Rojo. Así que si usted cree que su negocio tiene el mejor buñuelo de Medellín, anímese a participar y desde ya dígale a sus clientes que se pongan las pilas a la hora de votar.



