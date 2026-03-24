¿Cuándo reabrirán la calzada de la Avenida El Poblado que fue cerrada la semana pasada por un hueco?

Ya va una semana que literalmente la tierra se abrió y casi se traga un bus de servicio público que en las horas de la tarde se movilizaba sobre la Avenida de El Poblado a la altura de la calle 7, muy cerca del hotel Dann Carlton.
La socavación que apareció el pasado 17 de marzo en el sentido sur–norte de la importante avenida fue provocada por las fuertes lluvias de la semana pasada, lo que obligó a los organismos de emergencia a correr para atajar el asunto.
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