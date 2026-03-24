Anif advierte que subsidios a combustibles podrían elevar déficit del Fepc a $136 billones

El incremento de los precios internacionales del crudo, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, está generando un impacto directo sobre las finanzas públicas de Colombia.

El barril de referencia Brent alcanzó niveles cercanos a los US$108,65, elevando los costos de los combustibles y ampliando la brecha entre los precios locales y los internacionales. Este efecto se ha visto amplificado por la depreciación del peso colombiano frente al dólar desde inicios de 2026, lo que encarece las importaciones de crudo y derivados. Como resultado, el Gobierno ha debido asumir mayores subsidios a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) para mantener estables los precios internos de la gasolina y el ACPM. El centro de estudios económicos Anif estima que, si se mantienen las condiciones actuales y no se realizan ajustes en los precios internos, el Fepc podría registrar un déficit adicional de $10,7 billones en 2026, lo que elevaría el acumulado histórico del fondo a cerca de $136 billones desde su creación.

Esa cifra equivale aproximadamente a 15 reformas tributarias o a 1,5 veces los recursos destinados al aseguramiento en salud durante 2025, lo que evidencia la magnitud de la carga fiscal que representa el esquema actual de subsidios.

El ACPM concentra la mayor parte de los subsidios

Las estimaciones muestran que la mayor presión sobre el Fepc proviene del diésel. Para marzo de 2026, el diferencial entre el precio internacional y el local se calcula en -$5.700 por galón para el ACPM y en -$800 para la gasolina corriente, lo que implica que los precios internos se encuentran por debajo de los niveles necesarios para equilibrar el fondo.

En términos fiscales, esto se traduce en un déficit mensual estimado de $1,1 billones, de los cuales cerca de $0,95 billones corresponden al ACPM, combustible que absorbe casi la totalidad de los subsidios implícitos. Vale anotar que el Fepc fue creado en 2007 con el objetivo de amortiguar la volatilidad de los precios internacionales y proteger a consumidores y productores. El mecanismo funciona compensando a los distribuidores cuando los precios internacionales superan los precios internos, y acumulando recursos cuando ocurre lo contrario.

Durante la pandemia, el congelamiento de los precios internos amplió significativamente el déficit del fondo, ya que los precios internacionales comenzaron a subir durante la reactivación económica global. Posteriormente, el Gobierno implementó incrementos graduales en la gasolina entre 2022 y 2023 y ajustes al ACPM en 2025 y comienzos de 2026, lo que permitió llevar la posición neta del fondo cerca de cero a inicios de este año.

Recortes recientes en gasolina ponen en riesgo la estabilidad fiscal

A pesar de los avances, las reducciones de $500 en el precio de la gasolina anunciadas en febrero y marzo de 2026 podrían revertir el proceso de saneamiento fiscal del Fepc, especialmente en un contexto internacional de precios elevados del crudo.

Anif advierte que, bajo un escenario con el Brent alrededor de US$100 por barril y una tasa de cambio cercana a $3.700, ninguna variación razonable en la tasa de cambio permitiría mantener un diferencial de precios positivo sin ajustes internos. Para enfrentar el desequilibrio, el centro de estudios propone un plan de ajuste en dos fases. La primera contempla incrementos graduales en los precios de la gasolina y del ACPM para cerrar la brecha actual. En el caso del diésel, se sugiere un aumento mensual de $214 durante dos años, acompañado de un incremento de al menos $800 en la gasolina corriente. Estas medidas permitirían reducir en cerca de $3 billones el déficit proyectado del Fepc únicamente en 2026. La segunda fase consistiría en fijar los precios internos con base en un promedio móvil de los últimos seis meses de los precios internacionales, con el objetivo de disminuir la volatilidad para los consumidores y reducir la discrecionalidad en la fijación de precios.

Ajustes estructurales, clave para la sostenibilidad fiscal

Anif concluye que la sostenibilidad del Fepc requiere medidas estructurales urgentes, ya que no es realista esperar que los cambios en el mercado internacional por sí solos corrijan el desbalance del fondo. El actual esquema, que nació para mitigar la volatilidad, se ha convertido en una carga significativa para las finanzas públicas, comprometiendo recursos comparables con los destinados a sectores esenciales como la salud.