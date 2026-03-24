Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras terminar el vínculo con Caracol TV en medio de escándalo de presunto acoso sexual

El reconocido presentador Jorge Alfredo Vargas se pronunció a través de su cuenta de X sobre los señalamientos en medio del escándalo en Caracol Televisión por presuntos casos de acoso sexual.

A través de su publicación, el periodista informó que la decisión fue tomada entre las dos partes. “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, señaló Vargas.

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En el documento, el periodista hace referencia a salir “tranquilo” del canal y siempre haber mantenido un buen actuar. “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”, resaltó.