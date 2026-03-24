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Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras terminar el vínculo con Caracol TV en medio de escándalo de presunto acoso sexual

A través de un comunicado, el reconocido presentador rompió el silencio sobre las acusaciones. “Quienes han trabajado conmigo conocen mi carácter, mi forma de ser cercana y familiar”, comentó.

  • El presentador terminó su vínculo con Caracol Televisión luego de 20 años. Fotos: redes sociales
    El presentador terminó su vínculo con Caracol Televisión luego de 20 años. Fotos: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 59 minutos
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El reconocido presentador Jorge Alfredo Vargas se pronunció a través de su cuenta de X sobre los señalamientos en medio del escándalo en Caracol Televisión por presuntos casos de acoso sexual.

A través de su publicación, el periodista informó que la decisión fue tomada entre las dos partes. “Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, señaló Vargas.

Lea también: Director de Noticias Caracol responde a denuncias de acoso sexual contra dos presentadores: “Tomaremos las decisiones necesarias”

En el documento, el periodista hace referencia a salir “tranquilo” del canal y siempre haber mantenido un buen actuar. “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”, resaltó.

InfogrÃ¡fico
Jorge Alfredo Vargas rompe el silencio tras terminar el vínculo con Caracol TV en medio de escándalo de presunto acoso sexual

“Termino esta etapa profesional con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto. Con errores, como cualquier ser humano, pero siempre con principios claros y la convicción de haber hecho lo correcto”, subrayó el presentador, agregando que “si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención”.

El comunicado se da luego de que se conociera la decisión de Caracol Televisión que a través de un comunicado informó sobre la finalización del vínculo laboral con los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Esta decisión, según justificó el canal, se dio en medio de denuncias de presunto acoso sexual en entorno laboral, algo que el medio ha sostenido que son “de particular gravedad” y que requieren una respuesta “clara, responsable y transparente”.

Respecto a dichas salidas, Caracol Televisión aclaró que “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni aplican una conclusión sobre responsabilidades individuales”.

Sobre el caso, se conoció también este martes que la Fiscalía General de la Nación abrirá una investigación por las denuncias conocidas de presunto acoso sexual dirigidas contra los presentadores de Noticias Caracol.

Siga leyendo: Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol

Bloque de preguntas y respuestas

¿Jorge Alfredo Vargas aceptó su responsabilidad en los casos de acoso?
No. En su comunicado, el periodista enfatizó que tiene la “conciencia tranquila” de haber actuado con respeto y buen comportamiento, sugiriendo que cualquier percepción negativa de terceros no fue intencional.
¿Cuánto tiempo trabajó Jorge Alfredo Vargas en Caracol Televisión?
El presentador completó 20 años de trayectoria en el canal, donde se consolidó como la cara principal de la emisión central de noticias antes de la crisis de marzo de 2026.

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