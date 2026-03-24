Lo que hay que saber de las selecciones latinoamericanas en los amistosos premundial

Sorpresas, ausencias llamativas y los rivales a vencer: las selecciones latinoamericanas clasificadas al Mundial disputarán entre el jueves y el martes próximo la penúltima jornada de amistosos antes de que la bola eche a andar en Estados Unidos, Canadá y México.
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A continuación, todo lo que hay que saber con miras a los amistosos de marzo, que se juegan a menos de tres meses del arranque de la Copa del Mundo (11 de junio-19 de julio).