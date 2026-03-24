Lo que hay que saber de las selecciones latinoamericanas en los amistosos premundial

Sorpresas, ausencias llamativas y los rivales a vencer: las selecciones latinoamericanas clasificadas al Mundial disputarán entre el jueves y el martes próximo la penúltima jornada de amistosos antes de que la bola eche a andar en Estados Unidos, Canadá y México. Lea: Colombia y Marruecos, las sorpresas en el ranking de favoritos al Mundial 2026 según ESPN A continuación, todo lo que hay que saber con miras a los amistosos de marzo, que se juegan a menos de tres meses del arranque de la Copa del Mundo (11 de junio-19 de julio).

Argentina

Rivales: Mauritania el viernes (6:15 p.m.), Zambia el martes próximo (8:00 p.m.). Ambos partidos en Buenos Aires. Novedades: Lionel Scaloni sorprendió al citar por primera vez a Gabriel Rojas, de 28 años, lateral zurdo de Racing de Avellaneda. Bajas/ausencias: Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel, Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez. Curiosidad: Tras la cancelación de la Finalissima ante España, los campeones del mundo enfrentarán nuevamente a equipos de poco cartel. Desde que vencieron a Francia en la final de Catar 2022, no han chocado con rivales europeos.

Brasil

Rivales: Francia el jueves (3:00 p.m.) en Boston, Croacia el martes (7:00 p.m.) próximo en Orlando. Novedades: Endrick fue llamado por primera vez desde que Carlo Ancelotti asumió el mando de los pentacampeones mundiales en junio. En gran momento tras partir cedido del Real Madrid al Olympique de Lyon, la perla estará acompañada por otros delanteros sin rodaje internacional: Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth). Bajas/ausencias: Neymar, Estevão, Rodrygo, Alisson, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Alex Sandro, Bruno Guimarães. Curiosidad: Marzo era un mes vital para saber si Neymar entra en los planes de Carletto, pero el italiano le bajó el pulgar al goleador histórico de la Canarinha por considerar que no está en plenitud física.

Colombia

Rivales: Croacia el jueves (6:30 p.m.) en Orlando, Francia el domingo (2:00 p.m.) en Washington. Novedades: El gran momento de Luis Javier Suárez. El delantero del Sporting de Lisboa brilla en Europa gracias a anotar 33 tantos en 42 partidos esta temporada. Bajas/ausencias: Yerry Mina, Jhon Jáder Durán, Carlos Cuesta, Yáser Asprilla.

Curiosidad: James Rodríguez capitaneará a los cafeteros a pesar de contar con muy pocos minutos (39’) en 2026. El zurdo aterrizó a principios de febrero en el Minnesota United de la MLS, pero no se ha ganado la titular en medio de sus recurrentes problemas físicos.

Ecuador

Rivales: Marruecos el viernes (3:15 p.m.) en Madrid, Países Bajos el martes (1:45 p.m.) próximo en Eindhoven. Novedades: Anthony Valencia y Jordy Caicedo. El extremo del Royal Antwerp belga recibe su primera convocatoria desde 2022, mientras que el delantero del Huracán argentino no viste la tricolor desde la Copa América 2024. Bajas/ausencias: Leonardo Campana. Curiosidad: El seleccionador Sebastián Beccacece ha dicho que ya tiene claros 20 de los 26 jugadores que llevará al Mundial.

México

Rivales: Portugal el sábado (8:00 p-m.) en Ciudad de México, Bélgica el martes (8:00 p.m.) próximo en Chicago. Novedades: El primer llamado del mediocampista ofensivo español Álvaro Fidalgo, naturalizado mexicano tras su paso exitoso en el América. También el regreso del portero Guillermo “Memo” Ochoa, de 40 años, ausente desde la Copa Oro 2025. Bajas/ausencias: Edson Álvarez, Luis Malagón, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, César Huerta, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Luis Romo. Curiosidad: Javier Aguirre sufrió para armar la convocatoria debido a las numerosas y sensibles bajas del Tri.

Panamá

Rivales: Sudáfrica el viernes (12:00 m) en Durban y el martes en Ciudad del Cabo (12:30 p.m.). Novedades: Los retornos de Roderick Miller y César Yanis, dos hombres con vasta experiencia internacional pero que no juegan con Panamá desde finales de 2024 y mediados de 2025. Bajas/ausencias: Abdiel Ayarza. Curiosidad: El lateral Eric Davis es el único jugador que actúa en el fútbol panameño y que fue convocado por Thomas Christiansen, quien advierte que la lista final está “casi” definida.

Paraguay

Rivales: Grecia el viernes (2:00 p.m.) en Atenas, Marruecos el martes (1:00 p.m.) en Lens. Novedades: La primera convocatoria de un flamante ciudadano paraguayo, el mediocampista brasileño Maurício, del Palmeiras. Bajas/ausencias: Ángel Romero, Ronaldo Martínez. Curiosidad: Julio Enciso, máxima figura paraguaya, llega enchufado tras formar la dupla ofensiva titular del Racing de Estrasburgo con el argentino Joaquín Panichelli.

Uruguay