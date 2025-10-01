x

El cuerpo de B-King llegará este jueves a Medellín y será velado en una funeraria de la ciudad

El artista paisa fue asesinado en Cocotitlán, México, arribará en un vuelo comercial al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro. Sus honras fúnebres serán este jueves.

  • Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, fue asesinado cuando hacía una serie de presentaciones en México. FOTO: Cortesía
    Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, fue asesinado cuando hacía una serie de presentaciones en México. FOTO: Cortesía
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

01 de octubre de 2025
bookmark

El cuerpo sin vida del artista Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el mundo musical como B King, llegará sobre las 9:00 a.m. de este jueves al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, para las posteriores honras fúnebres en un cementerio de Medellín. El cantante fue asesinado el pasado 16 de septiembre en Cocotitlán, México.

Así lo dieron a conocer fuentes cercanas al caso que aseguraron que el cuerpo será enviado, cumpliendo con todos los protocolos, en un vuelo comercial desde Ciudad de México y llegará al aeropuerto de Rionegro, para posteriormente llevarlo al cementerio Campos de Paz, de Medellín, donde se harán sus honras fúnebres.

Se estima que sobre el mediodía de este jueves comiencen estos actos fúnebres y su cuerpo estará en la sala 7 de este campo santo, donde se espera que se haga una velación corta y un homenaje a las 2:00 p.m., para que a las 5:00 p.m. sea sepultado en este mismo lugar.

B King fue asesinado después de una presentación que realizaron ese 16 de septiembre junto con Dj Regio Clown (Jorge Luis Herrera) en la discoteca ElectroLab, un centro nocturno de Ciudad de México, en el cual estaban haciendo una de las presentaciones de una gira que tenían en la capital azteca.

Entérese: Los negocios de Angie Miller, la modelo señalada en el caso B-King y Regio Clown

Posteriormente ambos fueron reportados como desaparecidos y sus cuerpos fueron encontrados un día después en un paraje de Cocotitlán, una localidad del Estado de México, que queda a unos 50 kilómetros de la capital mexicana.

El fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, explicó tras el asesinato de estos dos artistas que “se les ve abordar un vehículo hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México”.

Le puede interesar: “Estoy escondido y pidiendo asilo político”: mánager de B King asegura que no regresará a Colombia por temor a su vida

El manager del cantante B King, Juan Camilo Gallego, aseguró que se encuentra escondido argumentando que esta muerte le habría acarreado una serie de amenazas en su contra.

“La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla... tengo mucho miedo, la verdad”, expresó.

Sobre este crimen habrían surgido varias hipótesis, una de ellas es que Regio Clown habría recibido advertencias de no vender estupefacientes, principalmente tusi, en establecimientos comerciales de la zona de Polanco, un exclusivo sector de Ciudad de México.

Sus allegados aseguraron de Bayron no tenía nada que ver con esa disputa y que se encontraba en el “lugar equivocado” cuando estructuras criminales de México habrían atacado a Herrera en represalia por haber hecho caso omiso a esta advertencia. En este caso también se encuentra desaparecida la modelo Angélica Yetsey Torrini León, quien en redes sociales se presenta como Angie Miller.

¿Dónde será la velación de B-King?
En Campos de Paz, hacia las 5:00 de la tarde, en la sala 7

