El cuerpo de B-King llegará este jueves a Medellín y será velado en una funeraria de la ciudad

Así lo dieron a conocer fuentes cercanas al caso que aseguraron que el cuerpo será enviado, cumpliendo con todos los protocolos, en un vuelo comercial desde Ciudad de México y llegará al aeropuerto de Rionegro, para posteriormente llevarlo al cementerio Campos de Paz , de Medellín, donde se harán sus honras fúnebres.

El cuerpo sin vida del artista Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el mundo musical como B King , llegará sobre las 9:00 a.m. de este jueves al aeropuerto José María Córdova , de Rionegro , para las posteriores honras fúnebres en un cementerio de Medellín. El cantante fue asesinado el pasado 16 de septiembre en Cocotitlán, México.

Se estima que sobre el mediodía de este jueves comiencen estos actos fúnebres y su cuerpo estará en la sala 7 de este campo santo, donde se espera que se haga una velación corta y un homenaje a las 2:00 p.m., para que a las 5:00 p.m. sea sepultado en este mismo lugar.

B King fue asesinado después de una presentación que realizaron ese 16 de septiembre junto con Dj Regio Clown (Jorge Luis Herrera) en la discoteca ElectroLab, un centro nocturno de Ciudad de México, en el cual estaban haciendo una de las presentaciones de una gira que tenían en la capital azteca.

Posteriormente ambos fueron reportados como desaparecidos y sus cuerpos fueron encontrados un día después en un paraje de Cocotitlán, una localidad del Estado de México, que queda a unos 50 kilómetros de la capital mexicana.

El fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, explicó tras el asesinato de estos dos artistas que “se les ve abordar un vehículo hacia el Estado de México y como parte de las labores de búsqueda se logró corroborar el hallazgo de los cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México”.

El manager del cantante B King, Juan Camilo Gallego, aseguró que se encuentra escondido argumentando que esta muerte le habría acarreado una serie de amenazas en su contra.

“La verdad temo por mi vida y estoy escondido desde el día en que se supo lo de la muerte. Yo fui la persona que puso la denuncia y di la cara ante los medios. Para mí es difícil salir a la calle o confiar en una patrulla... tengo mucho miedo, la verdad”, expresó.