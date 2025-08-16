Así fue cómo ocurrió el accidente de la avioneta en el barrio Estadio, Medellín

En el Atanasio Girardot tenía planeado aterrizar la avioneta accidentada en la tarde del viernes en el barrio Estadio, de Medellín, debido a las fallas mecánicas que se registraron y que provocaron que se cayera en un parque de este sector del occidente de la capital antioqueña.
Las dos personas lesionadas en este hecho se recuperan en dos centros asistenciales de Medellín. Actualmente, se encuentran en UCI por la gravedad de sus lesiones.
La intención de aterrizar en el escenario deportivo se conoció luego de que se filtrara el último diálogo antes del accidente entre la torre de control y el piloto de la aeronave con matrícula HJ 428, de la empresa JCML S.A.S, que realiza vuelos privados.
Al inicio de la conversación, el piloto, identificado como Juan Camilo Mejía Lalinde, de 55 años, le reportó a la controladora: “Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0 (permiso de aterrizar por el costado de Belén Rosales del aeropuerto)?”.