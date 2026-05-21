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Este es el prontuario de los siete cabecillas de la Paz Urbana a los que les reactivaron las órdenes de captura

Los cabecillas a los que el Consejo de Estado ordenó reactivarles las órdenes de captura están asociados a grupos como El Mesa, Pachelly, Los Triana, entre otros.

  • Arriba, de izquierda a derecha, alias Alber, el Montañero, el Abogado y Mundo Malo. FOTOS: El Colombiano
    Arriba, de izquierda a derecha, alias Alber, el Montañero, el Abogado y Mundo Malo. FOTOS: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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Siete cabecillas reconocidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro como interlocutores en los diálogos de Paz Urbana volvieron a entrar en el radar de la ley luego de que el Consejo de Estado ordenara frenarles un beneficio otorgado por el Gobierno Nacional, en el que sus órdenes de captura habían quedado suspendidas.

La decisión del alto tribunal se produjo luego de que la Gobernación de Antioquia interpusiera una demanda de nulidad en contra de una resolución de la Fiscalía que había formalizado esa suspensión.

Entre los cabecillas que nuevamente podrían ser capturados por la Fuerza Pública están quienes fueran integrantes de múltiples estructuras criminales, con presencia en el norte de Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

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