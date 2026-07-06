Supersalud denuncia penalmente al alcalde Federico Gutiérrez por presunta violencia y obstrucción a auditoría en Medellín

La Superintendencia Nacional de Salud y las administraciones de Medellín y Antioquia parecen seguir agarradas. Este lunes 6 de julio, la entidad nacional denunció al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por presuntos delitos de violencia contra servidor público y obstrucción al ejercicio de funciones públicas. Según la Superintendencia, el equipo auditor habría enfrentado situaciones de “maltrato” por parte de funcionarios de la Alcaldía en medio de la auditoría que adelanta a la Secretaría de Salud del Distrito. En un comunicado público, señala en concreto tanto al alcalde como a la subsecretaria jurídica del Distrito, Liliana Correa. Además de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, la entidad informó que puso los hechos en conocimiento de la Procuraduría General para que determine si hay lugar a investigaciones disciplinarias. Entérese: A un mes del cambio de gobierno, Quintero lleva otra de sus fichas a la Supersalud La Superintendencia explicó que actualmente mantiene auditorías simultáneas a las secretarías de Salud de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia, para lo cual dispuso un equipo de 13 auditores encargados de verificar el manejo de los recursos públicos destinados al sistema de salud. La entidad, dirigida por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, señaló que estas actuaciones hacen parte de un plan nacional de inspección, vigilancia y control y reiteró que “ninguna autoridad territorial está por encima de la ley ni puede impedir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control”. El alcalde se refirió al tema este mismo lunes en una rueda de prensa con fuertes críticas contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero, y el Gobierno nacional. El mandatario aseguró que la actuación de la Supersalud hace parte de una estrategia política y cuestionó que Quintero continúe al frente de la entidad pese a las investigaciones que enfrenta por presuntos hechos de corrupción durante su administración en Medellín. Gutiérrez afirmó que los funcionarios de la Superintendencia “están viendo qué daño hacen” en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Antioquia antes de finalizar el actual gobierno.

Además, sostuvo que existen suficientes elementos para que Quintero y varios de sus exfuncionarios respondan ante la justicia, al recordar que la Fiscalía ha imputado a decenas de personas por presuntas irregularidades detectadas durante la administración anterior y que varios exfuncionarios han suscrito principios de oportunidad. El alcalde también aseguró que la red de corrupción que, según él, operó durante la administración de Quintero “se robó Medellín” y mencionó algunas de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, como en el Hospital General, Metrosalud, el Área Metropolitana y el caso Afinia. Incluso afirmó que la ciudad construye una nueva cárcel para sindicados: “Esa gente tiene que ir a la cárcel”.

Otra disputa de la Supersalud con Antioquia

La nueva denuncia se conoce apenas tres días después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí ordenara suspender provisionalmente la auditoría que la Superintendencia adelantaba a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), mientras estudia una tutela presentada por la empresa. En ese caso, la juez consideró que existía un “riesgo cierto e inminente” de que pudieran afectarse derechos fundamentales antes de resolver el proceso constitucional, por lo que ordenó frenar temporalmente las actuaciones de la entidad. La FLA sostiene que la Superintendencia excedió sus competencias al solicitar información de carácter financiero, contractual y administrativo que, según la empresa, no guarda relación con la vigilancia de los recursos destinados a la salud. También recusó a Daniel Quintero y al superintendente delegado Juan David Duque por considerar comprometida su imparcialidad. Según el gerente de la empresa, Esteban Ramos Maya, la auditoría podría estar más motivada por una venganza política. Su hermano, Alfredo Ramos Maya, fue uno de los concejales que promovió la moción de censura que terminó por quitarle el cargo de secretario privado a Juan David Duque en medio de críticas por presuntas irregularidades con la caja menor del Distrito, caso que está siendo investigado por la Contraloría. Entérese: ¿Venganza política? La FLA recusa a Daniel Quintero y a su exsecretario privado por polémica auditoría

La Superintendencia, por su parte, también denunció penalmente a los directivos de la licorera por presuntamente obstaculizar esa auditoría, asegurando que el equipo de inspección no pudo continuar con las actuaciones programadas el pasado 26 de junio. El gerente explicó que se negaron a entregar la información solicitada mientras se resolvía la recusación, que se resolvió pocas horas después rechazando la solicitud de la FLA. Además, en la tutela presentada explican que parte de la información solicitada son herramientas administrativas –como caja menor, gastos de representación y otros– que no existen en la FLA, y que la solicitud de información pudo ser desmedida, ya que pasó de 10 a 17 requerimientos a 77 para entregar en poco tiempo.

Continúan las auditorías

A diferencia de lo ocurrido con la FLA, la auditoría a las secretarías de Salud de Medellín y Antioquia continúa su curso. La Superintendencia sostiene que estas inspecciones buscan verificar el manejo de los recursos públicos del sector salud y hacen parte de una estrategia nacional para fortalecer el control sobre las entidades territoriales. La denuncia contra Federico Gutiérrez corresponde al inicio de un proceso penal, por lo que será la Fiscalía la encargada de establecer si existieron conductas con relevancia penal durante el desarrollo de la auditoría. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La controversia entre la Supersalud y las administraciones de Medellín y Antioquia continúa trasladándose tanto a los estrados judiciales como a los organismos de control. Continúe leyendo: Juez suspende auditoría de Supersalud a la FLA tras tutela contra Daniel Quintero

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