Colegialas que gritan y puertas que se cierran solas: crónica de las casas “embrujadas” del Centro de Medellín

En Antioquia hay dos tipos de posturas frente a las brujas: los que creen en ellas y les temen, y los que no creen en ellas y les temen aún más. Los segundos, fueron los que pusieron el grito en el cielo con el festival que hizo Comfama hace unas semanas; los primeros, son los que se inscribieron a Fantasmas de Prado, un recorrido para recordar los mitos y leyendas de las casas embrujadas de Medellín, que se llevó a cabo el miércoles y jueves de esta semana en el centro de la ciudad y que se llenó como rara vez se llena un recorrido nocturno por el Centro.
El recorrido es por el barrio Prado, ese donde los hombres más generosos y opulentos de este pueblo siempre tan austero construyeron entre las décadas del 20 y el 30 del siglo pasado sus sueños más exóticos: arcos, columnas altas y pronunciadas, fuentes exageradas, esculturas insólitas, castillos medievales y palacios egipcios, pero que años después cayó en desgracia porque los hombres ricos se fueron y sus hijos no quisieron quedarse con las herencias y ahora esos palacios son, casi todos, inquilinatos, geriátricos, o estructuras abandonadas que se están cayendo.
Puede leer: Fantasmas de Prado: el recorrido que revive las leyendas de las casas “embrujadas” de Medellín
La propia historia del barrio es casi paranormal: un hombre sueña con construir un Beverly Hills criollo, con calles amplias, mansiones y antejardines frondosos y rápidamente lo consigue, pero así de rápido, como por efecto de un conjuro, sus habitantes salen despavoridos y nunca más regresan.
Antes del auge de El Prado, el terreno hacía parte principalmente de la Hacienda La Polka, propiedad de la familia Olano, fundadora del barrio, y estaba casi todo atravesado por quebradas y lagunas donde, se dice, se reunían brujas y brujos de la incipiente villa. También está allí, desde antes de las mansiones y los guayacanes coloridos, el cementerio San Pedro, fundado en 1842 como el primer cementerio privado de la ciudad.