¿Ya recogió agua? Ya iniciaron los trabajos de EPM que tendrán sin el servicio a 1,5 millones de habitantes en el sur del Aburrá

Los cortes se registrarán en diferentes sectores de Medellín y en los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

  • Estos son los vehículos que serán usados para el transporte y distribución de agua durante los cortes. FOTO Camilo Suárez
    Estos son los vehículos que serán usados para el transporte y distribución de agua durante los cortes. FOTO Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
23 de agosto de 2025
bookmark

Un grupo de 300 funcionarios de Empresas Públicas de Medellín y contratistas iniciaron las labores de modernización en la planta de La Ayurá. Esos trabajos representan un corte en el servicio de agua para al menos 1,5 millones de habitantes del sur del Valle de Aburrá.

La interrupción de acueducto se realizará de manera escalonada, a partir de las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto y las 3:00 a.m. del lunes 25 de agosto, en 32 circuitos de distribución de agua potable en diferentes sectores del Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Lea más: Pilas: 1,5 millones de personas se quedarán sin agua esta semana en Medellín y el sur del Valle de Aburrá: esto debe saber

En total serán 32 los circuitos que tendrán novedades en los servicios, por lo que la empresa recomendó a los usuarios alistarse y seguir varias recomendaciones, empezando por almacenar agua con anticipación.

Desde EPM señalaron que las labores de modernización permitirá garantizar el agua potable y segura a 800 mil hogares del sur del Valle de Aburrá por los próximos 50 años.

“Los trabajos iniciaron de acuerdo con lo previsto y se espera que finalicen alrededor de la media noche de hoy (23 de agosto), cuando se haya realizado la instalación de las compuertas que permitirán a futuro, cuando se requiera programar mantenimientos, realizar cierres parciales de la planta y, por tanto, proyectar interrupciones para un menor número de usuarios-clientes”, apuntó EMP en un comunicado.

Para saber más: Plata en grande para el agua: con obras por $142.000 millones, buscan garantizar calidad del acueducto en el centro Oriente de Medellín

Hasta ahora ya se hizo el cierre de 11 tanques de almacenamiento que equivalen al 30% aproximado del total de las personas que tendrán la interrupción del servicio durante este fin de semana.

“EPM agradece a la comunidad el uso moderado y consciente para el aprovisionamiento de agua y recuerda que tendrá disponibles 35 rutas de carrotanques para entregar agua potable gratuita a las comunidades donde está programada la interrupción”, apuntó la Empresa.

Desde EPM afirmaron que, desde su aplicación, los usuarios podrán consultar donde se encuentran los carrotanques disponibles para el abastecimiento de agua en diferentes zonas.

Evento en San Antonio de Prado

Debido a los altos consumos de agua potable en el corregimiento de San Antonio de Prado, EPM decidió realizar una interrumpción en el servicio de acueducto.

Este evento involucra 16.517 usuarios, ubicados en los siguientes rangos de direcciones:

- De calle 64 sur hasta calle 48 sur entre carrera 54E y carrera 75A.

- De calle 48 sur hasta calle 42 sur entre carrera 56 y carrera 75.

- De calle 42 sur hasta calle 36 sur entre carrera 55 y carrera 87.

EMP aclaró que este corte no hace parte de las interrumpciones ya programadas por la modernización de la Planta La Ayurá.

