Así será corte de agua que afectará a más de 1 millón de personas este puente festivo en Medellín y el norte del Valle de Aburrá

Preparen el almacenamiento de agua para pasar este puente festivo si vive en el norte de Medellín, en Bello, en Copacabana o en Girardota, ya que serán los territorios afectados por la suspensión del servicio de agua potable que se efectuará por trabajos de modernización en la planta Manantiales, que abastece a más de 1 millón de personas.
Lo primero que necesita saber es que este comenzará en la noche de este jueves y durará hasta la madrugada de este lunes festivo. Se hará de manera escalonada, por lo que la duración se estima que sea entre 50 y 60 horas, dependiendo del circuito afectado por esta medida, la cual se informará al final de este artículo.
El motivo que conllevará a esta suspensión serán los trabajos de modernización de la planta de tratamiento de Manantiales, ubicada en el municipio de Bello, y la cual abastece a 26 circuitos que distribuye en agua a 438.405 instalaciones (viviendas y establecimientos). En total serán 1.139.853 personas afectadas con esta suspensión.