¡Grandes! Equipo con Bomberos de Envigado rescató entre los escombros a Moisés, un niño de 11 años en Venezuela

Con la participación destacada de ocho integrantes del Cuerpo de Bomberos de Envigado, el equipo élite Usar Col-1 fue clave en el rescate de Moises, un niño de 11 años que estuvo cuatro días atrapado en los escombros de un edificio de la ciudad de La Guaira, Venezuela, luego del sismo del pasado miércoles.
Este equipo especializado, conformado por 63 rescatistas y cuatro caninos, logró ubicar en la mañana del sábado a este menor de edad, atrapado en un edificio colapsado, y su labor fue clave para poderlo rescatar con vida sobre el mediodía, para llevarlo a un centro asistencial.