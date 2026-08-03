¿Cómo estará el clima en Medellín durante la Feria de las Flores 2026? Este es el pronóstico

La Feria de las Flores 2026 avanza con un panorama climático favorable para quienes asistirán a los desfiles, conciertos y demás actividades programadas en Medellín. Los pronósticos meteorológicos indican que predominarán los días cálidos, con temperaturas cercanas a los 30°C durante las tardes, aunque también habrá episodios de lluvia, especialmente en horas de la tarde y la noche.
De acuerdo con los reportes de Clima Colombia y otros servicios meteorológicos, este lunes 3 de agosto la capital antioqueña alcanzará una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con probabilidad de lluvias en la noche y vientos de hasta 8 kilómetros por hora.
Para el resto de la semana, el comportamiento será similar. Entre el martes 4 y el sábado 8 de agosto se esperan temperaturas máximas entre 23°C y 24°C y mínimas de 12°C a 15°C, acompañadas de intervalos de sol, nubosidad y lluvias de intensidad variable.