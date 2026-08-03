Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Cómo estará el clima en Medellín durante la Feria de las Flores 2026? Este es el pronóstico

Si planea asistir a los desfiles y eventos al aire libre, estas son las condiciones del tiempo que se esperan durante la semana y las recomendaciones para disfrutar la celebración.

  • ¿Cómo estará el clima en Medellín durante la Feria de las Flores 2026? Este es el pronóstico
  • Este sería el pronostico para el clima en Medellín durante la Feria de las Flores. FOTO: Captura de pantalla, Clima Colombia.
    Este sería el pronostico para el clima en Medellín durante la Feria de las Flores. FOTO: Captura de pantalla, Clima Colombia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La Feria de las Flores 2026 avanza con un panorama climático favorable para quienes asistirán a los desfiles, conciertos y demás actividades programadas en Medellín. Los pronósticos meteorológicos indican que predominarán los días cálidos, con temperaturas cercanas a los 30°C durante las tardes, aunque también habrá episodios de lluvia, especialmente en horas de la tarde y la noche.

De acuerdo con los reportes de Clima Colombia y otros servicios meteorológicos, este lunes 3 de agosto la capital antioqueña alcanzará una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 11°C, con probabilidad de lluvias en la noche y vientos de hasta 8 kilómetros por hora.

Para el resto de la semana, el comportamiento será similar. Entre el martes 4 y el sábado 8 de agosto se esperan temperaturas máximas entre 23°C y 24°C y mínimas de 12°C a 15°C, acompañadas de intervalos de sol, nubosidad y lluvias de intensidad variable.

El pronóstico señala que miércoles y jueves serían los días con mayor acumulado de precipitaciones, con cerca de 4 milímetros de lluvia, mientras que el domingo 9 de agosto, cuando finaliza la Feria de las Flores con el tradicional Desfile de Silleteros, también existe una alta probabilidad de lluvias, con un acumulado cercano a 8,7 milímetros.

Pese a estas precipitaciones, las mañanas seguirían siendo favorables para realizar actividades al aire libre, ya que el sol aparecerá durante buena parte del día antes de que aumente la nubosidad en horas de la tarde.

Conozca: Entre ladridos y mucho amor se vivió la Caminata Canina y de Mascotas 2026

Los pronósticos publicados antes del inicio de la feria ya anticipaban un comportamiento similar: temperaturas máximas cercanas a los 29°C y 30°C, mañanas soleadas y chubascos ocasionales, condiciones típicas de esta época del año en Medellín.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Ante este panorama, las autoridades y expertos recomiendan a quienes participen en la programación llevar ropa ligera, mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas y no olvidar un impermeable o sombrilla para protegerse de las lluvias que podrían presentarse de manera repentina.

Este sería el pronostico para el clima en Medellín durante la Feria de las Flores. FOTO: Captura de pantalla, Clima Colombia.
Este sería el pronostico para el clima en Medellín durante la Feria de las Flores. FOTO: Captura de pantalla, Clima Colombia.

Aunque las condiciones meteorológicas pueden variar en los próximos días, el pronóstico indica que el clima no impediría el desarrollo de los principales eventos de la Feria de las Flores, por lo que los asistentes podrán disfrutar de la programación tomando las precauciones necesarias frente a los cambios de tiempo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo estará el clima en Medellín durante la Feria de las Flores 2026?
El pronóstico indica días cálidos, con temperaturas máximas entre 23 °C y 30 °C, intervalos de sol y lluvias ocasionales, principalmente durante las tardes y noches. Las condiciones pueden variar, por lo que es recomendable consultar las actualizaciones antes de cada evento.
¿Por qué llueve durante la Feria de las Flores en Medellín?
Las lluvias son comunes en Medellín debido a su clima tropical de montaña y a la variabilidad atmosférica de esta época del año. Aunque suelen presentarse chubascos, estos generalmente alternan con periodos de sol y temperaturas cálidas.
¿Qué ropa llevar a la Feria de las Flores si hay pronóstico de lluvia?
Lo más recomendable es usar ropa ligera, calzado cómodo y llevar un impermeable o sombrilla. También conviene mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que las altas temperaturas pueden coincidir con lluvias pasajeras.
¿La lluvia puede afectar los desfiles y eventos de la Feria de las Flores?
Las lluvias pueden provocar ajustes en algunas actividades al aire libre, pero la programación suele desarrollarse con normalidad. Los organizadores monitorean las condiciones meteorológicas y, si es necesario, informan cambios o medidas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Temas recomendados

Clima
Feria de las flores
Ideam
Lluvias
Calor
Siata
Pronóstico
Medellín
Federico Gutiérrez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos