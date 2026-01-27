Cayó en tienda de Santa Fe, Medellín, un paisa que era buscado por las autoridades peruanas por narcotráfico

Mientras se encontraba en una tienda de Medellín, agentes de la Policía Nacional capturaron a Gildardo de Jesús Taborda, un paisa que era buscado por las autoridades de Perú desde finales del año pasado, en el marco de una investigación que comenzó en 2023, cuando en Lima capturaron a dos mujeres que pretendían viajar a México como “mulas”. La detención de Taborda en el establecimiento comercial del barrio Santa Fe, comuna 15 (Guayabal), se realizó de manera conjunta con la Fiscalía y el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Este hombre tiene orden de extradición del gobierno peruano, luego de que la Corte Superior de Justicia del Callao emitiera una orden de captura el pasado 16 de diciembre por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada.

Las investigaciones realizadas por las autoridades peruanas comenzaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima, cuando la policía aeroportuaria interceptó a las mujeres que pretendían transportar clorhidrato de cocaína adherido a sus cuerpos mediante fajas. Al parecer, las procesadas entregaron información clave sobre la estructura que las había contratado para ir a Ciudad de México. Entérese: Delincuencia sin fronteras: así opera red de estafadores desde cárcel colombiana que encendió las alarmas en El Salvador Con base en estos datos, las autoridades comenzaron con las indagaciones que los llevaron a señalar a Taborda como el presunto coordinador y responsable del componente financiero de la organización criminal trasnacional dedicada al transporte de drogas entre Perú y México, haciendo uso de personas necesitadas de dinero para el envío. “Como resultado de la investigación adelantada por las autoridades peruanas, se estableció que el hoy capturado habría sido el encargado de coordinar el envío de la sustancia estupefaciente, así como el pago de los lugares utilizados para la preparación y adaptación de las personas empleadas como correos humanos”, señalaron desde la Policía Nacional. Le puede interesar: ¿Qué hacían tres duros del Tren de Aragua que cayeron en solo cinco días en Antioquia? Con las evidencias suficientes para sustentar los presuntos vínculos de Taborda con este grupo criminal, las autoridades lo comenzaron a buscar en este barrio del suroccidente de Medellín, donde residía, y procedieron con su captura en este establecimiento comercial.