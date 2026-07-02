A la cárcel mujer señalada de torturar y matar a su hijo de 5 años en Medellín

Una mujer de 28 años fue enviada a un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías, tras ser señalada de torturar y causarle la muerte a su hijo de cinco años en hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en el barrio Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el menor habría sido sometido a agresiones físicas reiteradas que terminaron provocándole la muerte.

Según el ente acusador, un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Unidad de Respuesta Inmediata de Medellín estableció que la mujer, presuntamente, golpeó al niño con cables eléctricos y objetos contundentes entre febrero y mayo de este año.

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La investigación indica que el 9 de mayo el menor habría recibido un fuerte golpe en el abdomen que le provocó una peritonitis, una inflamación del peritoneo —la membrana que recubre la cavidad abdominal y protege varios órganos internos—, lesión que habría ocasionado su fallecimiento.

Aunque la peritonitis suele asociarse con infecciones bacterianas u otras enfermedades, también puede presentarse tras un trauma severo en el abdomen que provoque la ruptura de órganos como el estómago o el intestino.