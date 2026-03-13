A la cárcel el “gringo” sorprendido con una menor de edad en El Poblado; esto se sabe de él

Un juez de la República envió a la cárcel al estadounidense que fue hallado junto a una menor de edad en un apartamento de renta corta ubicado en el barrio El Poblado de Medellín. Según informó la Fiscalía, el extranjero fue identificado como el estadounidense Kenneth Gregory Way Jr., quien es investigado como presunto responsable de ofrecer dinero a una menor de edad de 14 años, quien al parecer aún portaba su uniforme colegial, para sostener relaciones sexuales. El ente investigador precisó que Way Jr. fue capturado en flagrancia el pasado martes 10 de marzo por uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia, cuando se encontraba con la víctima dentro de un apartamento de un edificio que se halla en la calle 10A con Carrera 40. Lea también: Acusan a 5 expolicías en Medellín de cobrar hasta $40 millones por no incautar contrabando Cabe mencionar que la llegada de los policías al sitio se dio por medio de una denuncia anónima a la línea de emergencia donde se denunció la presencia de la menor de edad junto al extranjero. Según le narró la adolescente a los policiales, ella había sido contactada por redes sociales por el presunto victimario quien sabía que ella era menor de edad. La joven explicó que además que cuando llegaron al apartamento, el hombre le ofreció dinero a cambio de un encuentro sexual, propuesta que ella rechazó y le solicitó que pidiera un vehículo para abandonar el lugar; hecho que hasta la llegada de los policiales no se había realizado. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le endilgó a Way Jr. cargos por el delito de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. Sin embargo, el extranjero no aceptó cargos. Por solicitud de la Fiscalía, que fue avalada por el juez, el gringo deberá ser recluido en una prisión mientras se desarrolla su proceso judicial.