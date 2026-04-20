Mientras golpeaba a su mamá, capturaron a El Gomelo por el asesinato de su hijastro en el oriente de Medellín

Una mujer salió corriendo de su casa a pedir ayuda porque la estaban agrediendo físicamente. De inmediato, los uniformados fueron hasta la propiedad con la víctima y capturaron a un hombre, quien era su hijo. Para sorpresa de las autoridades, este individuo era el mismo que estaban buscando por un asesinato, cuya víctima era su hijastro. El detenido en estos hechos es Rubén Andrés Arango Montoya, de 46 años, y quien es conocido en la comuna 8 (Villa Hermosa), de Medellín, con el alias de El Gomelo, quien sería presunto integrante de la banda 13 de Noviembre, integrada al grupo delincuencial Caicedo, que delinque en esta parte de la ciudad.

Según explico el comandante de la Policía, general Henry Yesid Bello, “los hechos se presentaron mientras los profesionales de policía realizaban actividades de patrullaje, y fueron abordados en vía pública por una mujer que, en estado de angustia, manifestó que este hombre se encontraba en su casa intentando agredirla y que temía por su vida, debido a que presuntamente portaba armas de fuego”. Entérese: Ofrecen $150 millones de recompensa por hurto de dos volquetas y el asesinato de quien las cuidaba Cuando capturaron el pasado sábado a Arango Montoya, las autoridades le encontraron dos escopetas, un revólver, un proveedor y seis cartuchos, los cuales utilizaría en sus distintas actividades criminales, según las investigaciones de las autoridades. Se le capturó inicialmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Estas fueron las armas que le encontraron a Arango Montoya cuando lo capturaron en la casa donde estaba agrediendo a su mamá. FOTO: CORTESÍA POLICÍA METROPOLITANA

Sin embargo, cuando revisaron sus antecedentes judiciales se encontraron con que a este hombre ya le habían abierto un proceso por el asesinato de su hijastro, Kevin Alexis Casas García, de 27 años, el pasado 12 de abril en el barrio Los Mangos, oriente de Medellín.

Dentro de esta casa, del barrio Los Mangos, oriente de Medellín, ocurrió el asesinato de Kevin Alexis Casas García el pasado 12 de abril. FOTO: ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ

Los hechos ocurrieron como una presunta retaliación en contra de su excompañera sentimental y del propio fallecido, quien la defendería de las supuestas agresiones físicas y psicológicas de las cuales sería víctima esta mujer. Le puede interesar: Balacera en establecimiento comercial de Yarumal dejó dos muertos y seis lesionados Según informaron testigos el día del asesinato, un hombre armado abrió la ventanilla de la habitación donde estaba durmiendo Casas García y le disparó en tres oportunidades. Gravemente herido lo trasladaron a la Clínica CES, donde llegó sin signos vitales. Los hechos habrían ocurrido después de que alias El Gomelo habría sostenido una discusión con su expareja.