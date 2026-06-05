Prepárese: más de 3,6 millones de personas se movilizarán por las terminales de Medellín entre junio y julio

Ante la llegada de una de las temporadas con más flujo de viajeros en el país, como lo es la época de vacaciones de mitad de año, Terminales Medellín anunció que entre el 5 de junio y el 31 de julio en las terminales Norte y Sur se estima la movilización de más de 3.600.000 pasajeros y aproximadamente 306.000 vehículos. Por tal motivo, en conjunto con la Policía, la Secretaría de Movilidad, el Área Metropolitana y empresas transportadoras, se instaló Puesto de Mando Unificado para garantizar la operatividad durante las próximas semanas y evitar posibles inconsistencias en los viajes, que por estos días sí que estarán movidos. Lea más: Estos son los 10 aeropuertos más concurridos del mundo en 2025; hubo récord histórico de pasajeros Entre los destinos nacionales preferidos por los paisas, destacan Bogotá, el Eje Cafetero, Cali, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta. Ya en lo que respecta a nivel regional los ‘pueblitos’ que mandan la parada son Necoclí, Rionegro, Guarne, El Carmen de Viboral, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Jardín, entre otros. “La entidad aumentó los operativos de control y seguridad contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, el microtráfico de estupefacientes y el tráfico ilegal de flora y fauna, realizando hasta seis controles diarios”, dijo Terminales Medellín.

Recomendaciones para los viajeros

Uno de los problemas más frecuentes que, en múltiples ocasiones, deja a cientos de personas ‘con los crespos hechos’ y sin poder viajar, es que no compran con antelación los tiquetes. Por eso, la recomendación es adquirir los pasajes mínimo una o dos semanas antes del viaje y únicamente en las taquillas de las flotas, o en su defecto en las páginas web oficiales, donde se puede elegir el destino, la hora de salida, el tipo de vehículo en el que se desea movilizar y una cantidad específica de tiquetes por usuario. También, se sugiere llegar mínimo una hora antes a las terminales terrestres para evitar problemas con la ubicación, y a su vez, consultar de manera previa el estado de las vías. Entérese: Más de 750.000 viajeros de Medellín se movilizaron en Semana Santa Si va a viajar con niños mayores de 2 años, recuerde que además de cumplir con la reglamentación de la flota debe presentar el tiquete de cada uno al conductor del vehículo. Y si viaja con pequeños que no sean sus hijos, debe presentar una autorización notariada que le permita hacerlo sin inconveniente. Recuerde que cada flota de transporte cuenta con una política para el viaje de mascotas, así que debe consultarla previamente.

Cifras de viajes en 2025

Durante las vacaciones de junio del año pasado, entre el 5 de ese mes y el 31 de julio, se movilizaron más de 3.5 millones por las terminales Norte y Sur, una cifra que superó lo estimado por Terminales Medellín que era de 3.38 millones de personas. En 2025, las terminales de Medellín movilizaron 21,4 millones de pasajeros y 2,7 millones de vehículos, y las vacaciones de mitad de año representaron cerca del 16 % de toda la movilización anual. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: