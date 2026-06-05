Prepárese: más de 3,6 millones de personas se movilizarán por las terminales de Medellín entre junio y julio

Ante la llegada de una de las temporadas con más flujo de viajeros en el país, como lo es la época de vacaciones de mitad de año, Terminales Medellín anunció que entre el 5 de junio y el 31 de julio en las terminales Norte y Sur se estima la movilización de más de 3.600.000 pasajeros y aproximadamente 306.000 vehículos.
Por tal motivo, en conjunto con la Policía, la Secretaría de Movilidad, el Área Metropolitana y empresas transportadoras, se instaló Puesto de Mando Unificado para garantizar la operatividad durante las próximas semanas y evitar posibles inconsistencias en los viajes, que por estos días sí que estarán movidos.
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Entre los destinos nacionales preferidos por los paisas, destacan Bogotá, el Eje Cafetero, Cali, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y Cúcuta. Ya en lo que respecta a nivel regional los ‘pueblitos’ que mandan la parada son Necoclí, Rionegro, Guarne, El Carmen de Viboral, San Pedro de los Milagros, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y Jardín, entre otros.
“La entidad aumentó los operativos de control y seguridad contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes, el microtráfico de estupefacientes y el tráfico ilegal de flora y fauna, realizando hasta seis controles diarios”, dijo Terminales Medellín.